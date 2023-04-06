Однако, как показала война, оборонительные сооружения не помогли россиянам удержаться на территориях, которые уже освободили украинские бойцы, так будет и дальше. Об этом 24 Каналу рассказала спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
Смотрите также Российский государственный терроризм перешел на новый уровень: почему подрыв Татарского – только начало
По словам Гуменюк, военная тактика строительства оборонительных сооружений на оккупированных территориях достаточно классическая.
Россияне готовятся к обороне
Подобная последовательность действий оккупантов была присуща и во время подготовки на правом берегу Херсонщины к "жесту доброй воли".
Если сейчас они уже для себя обустраивают второй – третий рубеж обороны, это говорит о том, что их командование осознает, что эти рубежи пригодятся им.
– подчеркнула спикер.
Она подчеркнула, что у украинских сил обороны есть четкий план двигаться вперед и выйти на административные границы 1991 года, и россияне это понимают.
- Из спутниковых снимков видно, что россияне строят оборонительные сооружения на полуострове Крым. Роют окопы на пляжах Евпатории, в районе российского пункта пропуска "Армянск", вблизи Перекопского вала, за Чонгаром и т.д.
- Во временно оккупированном городе Мелитополь в Запорожье местные сфотографировали прямо на улицах оборонительные сооружения "зубы дракона". По сообщениям городского головы, враг располагает их все ближе к гражданским застройкам.
- Вблизи Старобельска на Луганщине россияне начали строить вторую линию обороны. По словам бывшего председателя Луганской ОВА Сергея Гайдая, россияне роют там окопы, блиндажи, капониры.