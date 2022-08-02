Поэтому они хотят уехать из города, чтобы по крайней мере продолжить обучение на украинском языке. Об этом 24 каналу рассказал Александр Яковлев – мэр Скадовска.

Кстати Началась обязательная эвакуация из Донецкой области: первый поезд прибыл в Кропивницкий

Кроме этого, по его словам, ситуация с образованием также критична.

Давление осуществляется, и оно приносит свои "плоды". Из трех городских школ в двух поставили так называемых новых директоров,

– сказал городской голова.

Также оккупанты уже объявили о подготовке к учебному процессу. Хотя учителей почти не осталось. Тех, кто согласился работать под российской властью – единицы. А действующие директора на сотрудничество не пошли.

Ситуация сложная и в селах, давление продолжается, однако местные педагоги на него не ведутся.

"Как бы этот учебный процесс оккупанты ни организовывали, люди не хотят учиться по российской программе – русский язык, литература, история россии и математика. Это одинаково для всех классов. Поэтому сейчас люди массово пытаются уехать, чтобы продолжать учиться по украинской программе", – сказал Яковлев.

Ситуация в Скадовске

К сожалению, сейчас город превращен во вражескую военную базу и находится под обстрелами. Портовые склады используются захватчиками для накопления боеприпасов, а санатории – как казармы.

В городе очень неспокойно. И жители Скадовска стараются не выходить на улицу без острой необходимости.

Тем временем в Скадовске в последние дни часто слышны взрывы. ВСУ продолжают наносить прицельные удары по складам российских оккупантов.

Яковлев об успехах ВСУ в Скадовске, давлении россиян на местных и "переходе на рубли": смотрите видео