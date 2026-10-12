Россияне не позволяют даже детям получить еду: Зеленский рассказал о геноциде в Олешках

В оккупированных Олешках в Херсонской области Россия создала катастрофическую ситуацию. Украина пытается помочь жителям города, но страна-террористка препятствует этим попыткам.

Об этом президент Зеленский заявил во время выступления на Варшавском форуме по безопасности 12 октября.

Что происходит в Олешках

В Олешках речь идет не о голоде, а о настоящем геноциде.

Зеленский рассказал, что россияне издеваются даже над детьми.

Россияне не позволяют взрослым и детям получить еду… Мы пытаемся помочь этим людям, однако они находятся под оккупацией,

– сказал он.

Напомним, что СБУ на днях предупредила, что Россия активизировала подготовку "ряда информационно-психологических спецопераций" в связи с ситуацией во временно оккупированных Олешках. Оккупанты получили приказ подготовить серию "компрометирующих" интервью с участием жителей города.

По замыслу России, в видеороликах люди должны обвинить Силы обороны Украины в постоянных обстрелах и блокаде города, а что касается российских оккупантов, то они должны выразить положительное отношение и благодарность.