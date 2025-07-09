Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, почему для россиян важно давление на Константиновку. Он назвал другие приоритетнные для противника направления фронта.

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У врага есть политическая и военная задачи

Свитан отметил, что россияне имеют резервы для того, чтобы попытаться реализовать оперативно-тактические задачи на Восточном фронте. Более того, в августе должна зайти вторая волна резервов, которая будет задействована в основных точках.

"Это район Славянска, а выход на этот город мешает россиянам украинский Константиновский гарнизон, потому они там давят и продолжат это делать. Поэтому нужно усиливать это направление, разблокировав как минимум западную и северо-западную часть Константиновки", – пояснил военный эксперт.

Ситуация в Константиновке: смотрите на карту

Одними из основных направлений, по его словам, будут Покровское и Запорожское. Последнее – из-за того, что россиянам очень нужно расширить сухопутный коридор на Юге.

Враг будет выполнять несколько задач – политическую и военную. Военная задача – расширение сухопутного коридора по захвату Запорожской области. Политическая – оккупация Донецкой области и хотя бы нескольких основных населенных пунктов, которые сейчас мешают россиянам продвигаться к административным границам Донетчины,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Речь идет о Покровско-Мирноградской агломерации с направлением движения в сторону Доброполья и Константиновском направлении или Торецко-Часовярском с направлением движения в сторону Славянска. Нельзя исключать, по мнению Свитана, что в августе-сентябре присоединится еще Луганское направление – Купянско-Лиманская ось.

Для того чтобы давить на Славянск, подойти с юга россиянам мало. Они будут двигаться еще и с севера, со стороны Лимана. Но до этого еще далеко, потому что враг еще топчется в районе Торского и Купянска. Поэтому это направление еще на такое опасное, по сравнению с Константиновкой, Покровском и Запорожьем,

– отметил Роман Свитан.

На Запорожье почти весь фронт находится в горячем состоянии – от Васильевки до Гуляйполя и восточнее. Россияне проводят небольшие операции малыми группами, пока не подтянутся резервы. Именно поэтому, по мнению военного эксперта, Запорожский фронт будет активным всю летнюю военную кампанию.

К слову, аналитики ISW прогнозируют, что россияне попытаются создать выступление на полях и в небольших населенных пунктах между Добропольем и Константиновкой, чтобы обойти укрепления с запада. Для этого им придется пересечь реку Казенный Торец в нескольких местах. Также они должны, вероятно, захватить населенные пункты вдоль линии Покровск – Александровка, чтобы полностью перерезать логистику ВСУ.