Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко сказал 24 Каналу, что это было не что иное, как некий гибрид партийного съезда и шабаша сатанинской секты, в которую уже давно превратилась РПЦ. Архаичность мероприятия показывает текущее состояние страны-агрессора.
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"Там очень много говорили о том, что у России есть своя идеология, но в очень своеобразной форме. Она нигде не написана – она в голове Путина. Иногда он что-то говорит – это и есть идеология", – отметил Яковенко.
Путин сам уничтожает Россию
Российский президент сделал все, что нужно, для уничтожения страны-агрессора. Поэтому он зря наговаривает на Запад.
Непременно, Путин войдет в историю как могильщик российской империи. Окончательный выстрел он произвел 24 февраля прошлого года. Вероятнее всего, эта война завершится окончательным этапом распада того, что называлось российской империей,
– предположил Яковенко.
По его словам, продолжается третий этап уничтожения России. Соответственно первый был в 1917 году, когда распалась Российская империя, а второй – в 1991-м, когда с карт мира исчез СССР.
В России все труднее: последние новости
- Страна-агрессор переводит экономику на военные рельсы. Путин подписал федеральный бюджет, почти треть которого потратят на войну. Больше всего пострадает образование и медицина.
- Российская экономика и так проживает не лучшие времена. В частности, в результате санкций и не только в августе рубль оказался в тройке самых слабых валют мира.
- Кроме того, продолжаются разговоры о тотальной мобилизации в России. Однако, вероятнее всего, это произойдет только после президентских выборов весной.