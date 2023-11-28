Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко сказал 24 Каналу, что это было не что иное, как некий гибрид партийного съезда и шабаша сатанинской секты, в которую уже давно превратилась РПЦ. Архаичность мероприятия показывает текущее состояние страны-агрессора.

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"Там очень много говорили о том, что у России есть своя идеология, но в очень своеобразной форме. Она нигде не написана – она в голове Путина. Иногда он что-то говорит – это и есть идеология", – отметил Яковенко.

Всемирный российский народный собор – организация под эгидой РПЦ, созданная в мае 1993 года по инициативе патриарха Кирилла. Цель проекта состоит в "объединении россиян".

Путин сам уничтожает Россию

Российский президент сделал все, что нужно, для уничтожения страны-агрессора. Поэтому он зря наговаривает на Запад.

Непременно, Путин войдет в историю как могильщик российской империи. Окончательный выстрел он произвел 24 февраля прошлого года. Вероятнее всего, эта война завершится окончательным этапом распада того, что называлось российской империей,

– предположил Яковенко.

По его словам, продолжается третий этап уничтожения России. Соответственно первый был в 1917 году, когда распалась Российская империя, а второй – в 1991-м, когда с карт мира исчез СССР.

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