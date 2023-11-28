Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко сказав 24 Каналу, що це було ніщо інше, як якийсь гібрид партійного з'їзду та шабашу сатанинської секти, у яку вже давно перетворилась РПЦ. Архаїчність заходу демонструє поточний стан країни-агресорки.

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"Там дуже багато говорили про те, що Росія має свою ідеологію, але в дуже своєрідній формі. Вона ніде не написана – вона в голові Путіна. Іноді він щось говорить – це і є ідеологія", – зазначив Яковенко.

Всесвітній російський народний собор – організація під егідою РПЦ, створена в травні 1993 року за ініціативи патріарха Кіріла. Мета проєкту полягає в "об'єднанні росіян".

Путін сам знищує Росію

Російський президент зробив усе, що потрібно, для знищення країни-агресорки. Тому він дарма наговорює на Захід.

Безумовно, Путін увійде в історію як могильник російської імперії. Остаточний постріл він зробив 24 лютого минулого року. Найімовірніше, ця війна завершиться остаточним етапом розпаду того, що називалось російською імперією,

– припустив Яковенко.

За його словами, триває третій етап знищення Росії. Відповідно перший був 1917 року, коли розпалась Російська імперія, а другий – 1991-го, коли з мап світу зник СРСР.

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