В россии заблокировали сайт фонда "Свободная Бурятия", который сообщил о 150 отказниках

В россии заблокировали доступ к сайту фонда "Свободная Бурятия". Ранее там рассказали историю о 150 военных, отказавшихся воевать против Украины.

Вместе с сайтом "Свободной Бурятии" роскомнадзор заблокировал сайты украинской версии журнала LʼOfficiel, польского издания Polska Agencja Prasowa и молдавского Locals.

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150 бурят не захотели воевать против Украины

Еще на прошлой неделе глава фонда Александра Гармажапова заявила, что с временно оккупированных территорий Украины вернулись 150 бурятских военных. Они отказались воевать и разорвали контракты с министерством обороны России.

Отказники долго не могли попасть домой. Перед выездом из Украины бурят в последний момент развернули и заставили несколько дней сидеть в закрытом лагере в Луганской области. Оккупанты угрожали им уголовными делами. Однако они смогли приехать домой.

По словам Гармажаповой, в фонд обратилось уже около 500 военных, желающих расторгнуть контракты с министерством обороны России. На них продолжают давить и отказываются отпускать домой.

Буряты-оккупанты гибнут в Украине

Недавно, по данным источников 24 канала в украинской разведке, некоторые бурятские жены начали возмущаться тем, что их мужья-оккупанты так долго воюют против Украины.

К примеру, оккупанты из 5 отдельной танковой бригады, дислоцирующейся в Улан-Удэ, почти без перерыва находятся на передовой. Украинские военные уже уничтожили БТГр, созданные из этой группировки. Но захватчики выводили их на перегруппировку и снова бросали в бой.

Интересно, что солдат из этой бригады не отпускали в отпуск, а рапорты на увольнение игнорировали. По некоторым данным, именно из Бурятии погибло больше оккупантов за время полномасштабной войны.

С начала полномасштабного вторжения украинские военные уничтожили 37 870 российских оккупантов. Также у оккупантов сгорело уже 1 667 танков, 3 852 боевых бронированных машин и т.д.

Как украинские военные уничтожают российскую технику: смотрите видео