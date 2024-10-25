Ситуация на фронте непростая. В частности, враг активизировал усилия вокруг Селидово, оккупанты уже частично зашли в город.

Смотрите также Войска НАТО в Украине: почему идея Макрона снова актуальна и как Запад может ответить России

На направлении ситуация тяжелая

Соучредитель мониторингового проекта карты боевых действий Deepstate Роман Погорелый прокомментировал то, что происходит в Селидово.

Ситуация на карте на самом деле не отражает реальность из-за мер безопасности для наших военных,

– объяснил он.

Ранее о ситуации в этом районе рассказывали в Нацгвардии. Там отмечали, что россияне атакуют сначала малыми группами, чтобы закрепиться в частном секторе. Они накапливают там личный состав.

Кроме этого, они бьют по городу управляемыми авиационными бомбами и дронами, однако не сравнивают его с землей, как это было с другими городами Донецкой области. Вероятно, они частично хотят "уберечь" инфраструктуру, чтобы использовать ее потом.