Ситуація на фронті непроста. Зокрема, ворог активізував зусилля навколо Селидового, окупанти вже частково зайшли в місто.

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На напрямку ситуація важка

Співзасновник моніторингового проєкту карти бойових дій Deepstate Роман Погорілий прокоментував те, що відбувається в Селидовому.

Ситуація на мапі насправді не відображає реальність через заходи безпеки для наших військових,

– пояснив він.

Раніше про ситуацію в цьому районі розповідали в Нацгвардії. Там зазначали, що росіяни атакують спочатку малими групами, щоб закріпитись у приватному секторі. Вони накопичують там особовий склад.

Крім цього, вони б'ють по місту керованими авіаційними бомбами та дронами, проте не зрівнюють його з землею, як це було з іншими містами Донеччини. Ймовірно, вони частково хочуть "вберегти" інфраструктуру, щоб використати її потім.