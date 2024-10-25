Ситуація на фронті непроста. Зокрема, ворог активізував зусилля навколо Селидового, окупанти вже частково зайшли в місто.
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На напрямку ситуація важка
Співзасновник моніторингового проєкту карти бойових дій Deepstate Роман Погорілий прокоментував те, що відбувається в Селидовому.
Ситуація на мапі насправді не відображає реальність через заходи безпеки для наших військових,
– пояснив він.
Раніше про ситуацію в цьому районі розповідали в Нацгвардії. Там зазначали, що росіяни атакують спочатку малими групами, щоб закріпитись у приватному секторі. Вони накопичують там особовий склад.
Крім цього, вони б'ють по місту керованими авіаційними бомбами та дронами, проте не зрівнюють його з землею, як це було з іншими містами Донеччини. Ймовірно, вони частково хочуть "вберегти" інфраструктуру, щоб використати її потім.