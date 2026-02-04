Несколько причин: Пионтковский сказал, как Трамп теряет поддержку американцев

Президент США уверенно ворвался на свой второй срок в США. Судя по всему, сейчас он теряет популярность по ряду причин. Все станет понятно на выборах в Конгресс США, которые состоятся в ноябре 2026 года.

Об этом 24 Каналу рассказал публицист из США Андрей Пионтковский, считая, что позиции Трампа ослабляет целый ряд различных факторов. В частности не стоит забывать и о пленках Эпштейна, которые возмутили многих американцев. Но есть и другая ситуация, где Трамп создает себе проблемы.

Как Трамп теряет поддержку?

По словам Пионтковского, уже сейчас есть определенные признаки, которые указывают, что позиции Трампа и республиканцев в целом несколько шатаются. К примеру, представитель Демократической партии победил на внеочередных выборах в Сенат штата Техас. Он сделал это в округе, где десятилетиями одерживали победу республиканцы.

Обратите внимание! Политолог Петр Олещук отметил, что победу в Техасе можно было бы воспринимать как случайность. Но произошло и другое интересное событие. На выборах мэра Майами также победила демократка. Еще одним фактором является странное поведение некоторых республиканцев.

Вероятно, одной из причин падения поддержки Трампа и республиканцев является их подход к решению проблем с миграцией. В США уже неоднократно происходили протесты против действий Иммиграционной и таможенной службы США ICE. Их сотрудники уже убили двух американцев при сомнительных обстоятельствах.

Убийства в Миннесоте и практика борьбы с мигрантами фактически за месяц сожгла основной фактор поддержки Трампа. Его действительно поддерживали за борьбу против миграции. Но одно дело – выступать против нее, а другое – делать то, что устроил Трамп. ICE фактически расстреляли двух граждан США,

– отметил Пионтковский.

СМИ критикуют Трампа