Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на представителя оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрия Запорожца в телеэфире, о чем сообщали в Укринформе.

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В Торецке врагу удается продвигаться в городских боях

По его словам, на Краматорском – 9 штурмовых действий, большинство штурмовых действий именно по населенному пункту Часов Яр и 8 штурмовых действий – на Торецком направлении.

"Это четыре было, соответственно, по самому городу Торецк, четыре было в направлении населенного пункта Делиевка, Дружба, это северный фланг города Торецк", – рассказал Запорожец.

Он отметил, что для штурма Часового Яра противник не часто использует тяжелую технику и осуществляет артподготовку перед ее применением.

Информируя о ситуации в Торецке, представитель отметил, что оккупантам удается продвигаться в городских боях. "Там ситуация сложная, потому что враг там не просто продвигается, продвигается за счет уничтожения позиций"

В то же время, как он подчеркнул, Силы обороны наносят врагу существенные потери, которые измеряются за 10 месяцев боев десятками тысяч.

По его словам, по состоянию на сегодня имеем такую картину, что 132-я отдельная мотострелковая бригада, которая воюет против Украины на том направлении, "уже настолько истощена, что противник привлекает управление самого этого подразделения к штурмовым действиям".

"Среди личного состава противника сложилось такое уже мнение, что Торецк – это дорога в одну сторону. Как и представители 100-й отдельной механизированной бригады говорили о том, что противник понес серьезные потери, и уже на сегодня более 15 000 личного состава противника там считаются без вести пропавшими. Ну, без вести пропавшие – это потенциально 200-е", – рассказал спикер, добавив, что количество уничтоженного личного состава измеряется десятками тысяч.

Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1100 человек. Также украинские воины обезвредили 13 танков, 32 боевые бронированные машины, 36 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 123 беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня и 166 единиц автомобильной техники.