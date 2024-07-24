Бойцы из 20-го Отдельного батальона спецназначения "Украина" ОПБр оперативно ликвидировали российские тряпки в поселке. Один "бум" – один уничтоженный флаг.

Смотрите также ВСУ вышли из Крынок: как изменилась линия фронта за неделю

Уничтожение российских флагов

В батальоне показали видео операции по уничтожению российских флагов на руинах Урожайного. Оккупанты установили их после ухода Вооруженных сил, однако украинские бойцы напомнили врагу, что ему там не место.

Уничтожение российских шмат в Урожайном: смотрите видео

В 20-й ОБСП "Украина" ОПБр отметили, чтобы уничтоженных врагов было больше, стоит направить свою ярость в правильном направлении. Батальон нуждается в наводчиках, снайперов, бухгалтеров, медиков, делопроизводителей, стрелков, минометчиков, пилотов БпЛА, водителей, механиков, плотников, саперов и минеров.

Приобщиться к 20-й ОБСП "Украина" ОПБр можно заполнив анкету на сайте 20bat.army. Военные обещают учесть ваш гражданский опыт и предоставить как базовое, так и профессиональное обучение.

Отметим, что о отходе Сил обороны из Урожайного стало известно 18 июля. Враг разрушил в поселке почти все, включая позиции украинских войск. Решение было принято, чтобы уберечь личный состав.