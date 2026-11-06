Нардеп рассказал, есть ли в Раде свет, вода и отопление

Согласно сообщению Даниила Гетманцева в Telegram, работа парламента в настоящее время продолжается в условиях ограничения базовых коммунальных ресурсов.

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Что рассказал Гетманцев о ситуации в Раде?

По его словам, электричество поступает в помещения лишь периодически.

Люди спрашивают, как там в ВР. Свет есть с перебоями. Воды нет. Тепла тоже. Все как у всех. Держимся– отметил Даниил Гетманцев.

Он отметил, что представители парламента сталкиваются с теми же бытовыми трудностями, которые в настоящее время возникают из-за перебоев в работе критически важной инфраструктуры города.

Следует подчеркнуть, что в Киеве и Киевской области сейчас сложилась одна из самых сложных ситуаций в энергосистеме из-за постоянных обстрелов. Атаки привели и к ухудшению ситуации с водоснабжением. К тому же батареи в домах киевлян до сих пор холодные, несмотря на то, что, по словам Виталия Кличко, подачу тепла в жилые дома должны были начать еще 2 ноября.

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Вместе с тем 6 ноября в ряде украинских областей, а также в Киеве ввели аварийные и экстренные отключения электроэнергии, чтобы предотвратить падение напряжения в энергосистеме.

Ранее в Житомире из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры полностью приостановили работу коммунального электротранспорта. Кроме того, уличное освещение перевели в режим экономии, а часть светофоров отключили от электроснабжения.