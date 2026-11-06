Нардеп розповів, чи є в Раді світло, вода й опалення

Згідно з повідомленням Данила Гетманцева в Telegram, робочий процес у парламенті наразі триває в умовах обмежень базових комунальних ресурсів.

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Що розповів Гетманцев про ситуацію в Раді?

За його словами, електрика надходить до приміщень лише періодично.

Люди питають, як там у ВР. Світло є з перебоями. Води нема. Тепла теж. Все як у всіх. Тримаємося– зазначив Данило Гетманцев.

Він зауважив, що представники парламенту відчувають ті ж самі побутові виклики, які наразі виникають через перебої в роботі критичної інфраструктури міста.

Слід підкреслити, що в Києві та на Київщині наразі одна з найскладніших ситуацій в енергосистемі через постійні обстріли. Атаки спричинили й погіршення ситуації з водопостачанням. До того ж батареї в оселях киян досі холодні, попри те, що, за словами Віталія Кличка, опалення до житлових будинків мали почати подавати ще 2 листопада.

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Разом із тим 6 листопада у низці українських областей, а також у Києві запровадили аварійні та екстрені відключення електроенергії, щоб запобігти падінню напруги в енергосистемі.

Раніше в Житомирі через значні пошкодження енергетичної інфраструктури повністю припинили роботу комунального електротранспорту. Крім того, вуличне освітлення перевели в режим економії, а частину світлофорів відключили від електропостачання.