У Києві та кількох областях запровадили аварійні відключення світла

У кількох областях ввели екстрені відключення / Pexels
У кількох областях України вимушено запроваджені аварійні відключення електроенергії. Це необхідно для недопущення зниження рівня напруги в енергосистемі.
Така заява з'явилася на офіційному каналі Укренерго о 10:52.
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Де запровадили аварійні відключення?
У компанії уточнили, що екстрені відключення обсягом 5 черг запровадили у Києві, Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях.
В Укренерго зазначили, що найскладнішою залишається ситуація в Києві. Тому протягом дня графіки відключень електроенергії можуть неодноразово змінюватися.
У частині інших регіонів України діють графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для побутових споживачів обсягом від 2,5 до 4 черг.
Внаслідок нічних і ранкових атак є знеструмлення у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Харківській та Чернігівській областях.
Прогнози
Укренерго закликало українців ощадливо споживати електроенергію та не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.
Нагадаємо, що уночі Росія вдарила по енергооб'єктах у Білоцерківському та Обухівському районах Київської області.
Раніше кияни, обурені тривалими відключеннями світла, перекривали дороги на Оболоні та поблизу станції метро "Житомирська". За словами протестувальників, у них вдома не було електроенергії майже п'ять діб.
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