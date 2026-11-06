У Києві та кількох областях запровадили аварійні відключення світла

Така заява з'явилася на офіційному каналі Укренерго о 10:52.

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Де запровадили аварійні відключення?

У компанії уточнили, що екстрені відключення обсягом 5 черг запровадили у Києві, Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях.

В Укренерго зазначили, що найскладнішою залишається ситуація в Києві. Тому протягом дня графіки відключень електроенергії можуть неодноразово змінюватися.

У частині інших регіонів України діють графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для побутових споживачів обсягом від 2,5 до 4 черг.

Внаслідок нічних і ранкових атак є знеструмлення у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Харківській та Чернігівській областях.

Укренерго закликало українців ощадливо споживати електроенергію та не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.

Нагадаємо, що уночі Росія вдарила по енергооб'єктах у Білоцерківському та Обухівському районах Київської області.

Раніше кияни, обурені тривалими відключеннями світла, перекривали дороги на Оболоні та поблизу станції метро "Житомирська". За словами протестувальників, у них вдома не було електроенергії майже п'ять діб.