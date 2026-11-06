Уночі Росія вдарила по енергооб'єктах Київщини: є поранені

Про наслідки ворожого обстрілу розповів глава ОВА Тимур Ткаченко.

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Удар по енергомережах і пошкодження гуртожитку

У Бориспільському районі через влучання у приватному секторі зайнялася пожежа, яка вщент знищила житловий будинок та господарську будівлю.

Двоє місцевих жителів зазнали гострої реакції на стрес. Ще в одного чоловіка діагностували черепно-мозкову травму та садна кінцівки, проте госпіталізація постраждалим не знадобилася.

У Білоцерківському та Обухівському районах пошкоджено енергетичні об'єкти.

Крім того, в Обухівському районі вибухова хвиля понівечила заклад освіти, вибивши вікна в навчальному корпусі та студентському гуртожитку.

Раніше у Білоцерківській міській раді уточнили, що окупанти атакували енергетику міста трьома реактивними дронами.

У ніч проти 6 листопада Росія атакувала Україну 227 ударними дронами, зокрема 86 реактивними. Українська ППО знешкодила 196 безпілотників, серед них 70 реактивних.

Влучання зафіксували на 14 локаціях, ще на восьми впали уламки збитих дронів.