Это очень уязвимое место в расположении российских вооруженных сил. Об этом 24 Канала сказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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"Если в Мелитополь генералу нужно еще 84 километра пройти, то в Тирасполь – вообще ничего. Там каких-то 140 старых российских сержантов охраняют огромные склады с оружием. ВСУ могут решить эту проблему очень быстро", – убежден Пионтковский.

Мощный сигнал

22 февраля состоялась встреча "Бухарестской девятки". По словам Пионтковского, на мероприятии было две интересные вещи.

Первая: это была десятка, ведь присутствовала Майя Санду. Вторая: Виктор Орбан не был пущен на порог. Они пригласили замечательную женщину Каталин Новак, которая неоднократно резко выступала против позиции Орбана и поддерживает Украину.

– сказал Пионтковский.

У Орбана очень плохи дела. 23 февраля в украинских СМИ появилась информация о том, что он запросил визит в Киев.

Он дословно сказал: "Я бы охотно приехал в Киев, но меня почему-то еще ни разу не приглашали". Наиболее жирные путинские крысы убегают с его корабля,

– заметил публицист.

Кроме того, Венгрия до сих пор не ратифицировала договор о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Орбан назначил данную ратификацию на 1 марта.

"Это тоже сигнал. Они проходят по всему медийному и внешнеполитическому пространству. Путин проигрывает, и от ассоциации с ним все отказываются", – подытожил Пионтковский.

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