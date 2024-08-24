Накануне город обстреляли из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А Сонцепек и РСЗО. Сейчас продолжается два боевых столкновения в районе Волчанска и Глубокого.

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Какая ситуация в Волчанске

На Харьковском направлении обстановка остается напряженной, Силы обороны Украины продолжают отражать атаки российских оккупационных войск, контратакуют и принимают меры для усиления устойчивости обороны,

– говорится в сводке.

По словам военных, противник усилил ведение воздушной разведки с применением БпЛА в районе населенного пункта Глубокое, а также заводит дополнительный личный состав на передовые позиции.

В то же время вблизи Лукьянцев враг улучшает систему связи, провел мероприятия логистического обеспечения. Продолжаются случаи отказов личного состава от выполнения боевых и специальных задач.

В районе Старицы противник провел замену боевой охраны, проводит эвакуацию потерь и осуществляет мероприятия логистического обеспечения.

"В Волчанске российские оккупанты продолжают активные штурмовые действия, усиливают штурмовые группы Осуществили обстрелы районов города с тяжелой огнеметной системы ТОС-1А и РСЗО", – добавили там.

В ОТГ "Харьков" отмечали, что в Волчанске враг усилил воздушную разведку, проводит подготовку к штурмовым действиям. Российские оккупационные войска провели ротацию на передовых позициях вблизи Старицы.