Напередодні місто обстріляли з важкої вогнеметної системи ТОС-1А Сонцепьок та РСЗВ. Наразі триває два бойових зіткнення у районі Вовчанська та Глибокого.

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Яка ситуація у Вовчанську

На Харківському напрямку обстановка залишається напруженою, Сили оборони України продовжують відбивати атаки російських окупаційних військ, контратакують та вживають заходів для посилення стійкості оборони,

– йдеться у зведенні.

За словами військових, противник посилив ведення повітряної розвідки із застосуванням БпЛА у районі населеного пункту Глибоке, а також заводить додатковий особовий склад на передові позиції.

Водночас поблизу Лукʼянців ворог покращує систему звʼязку, провів заходи логістичного забезпечення. Продовжуються випадки відмов особового складу від виконання бойових та спеціальних завдань.

В районі Стариці противник провів заміну бойової охорони, проводить евакуацію втрат та здійснює заходи логістичного забезпечення.

"У Вовчанську російські окупанти продовжують активні штурмові дії, посилюють штурмові групи Здійснили обстріли районів міста з важкої вогнеметної системи ТОС-1А та РСЗВ", – додали там.

В ОТУ "Харків" зазначали, що у Вовчанську ворог посилив повітряну розвідку, проводить підготовку до штурмових дій. Російські окупаційні війська провели ротацію на передових позиціях поблизу Стариці.