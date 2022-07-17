Российские захватчики только и могут, что терроризировать мирное население. В Луганской области остаются 2 села, которые враги все никак не могут захватить и выйти на админграницы региона.

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Ситуация в Донецкой области

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что вчера оккупанты выпустили 3 ракеты в Торецкую общину: 1 попала в жилой квартал Торецка, 2 – в Зализное, где повреждены школа и детсад. Пока информации о пострадавших нет.

В Константиновке россияне обстреляли территорию медицинского колледжа – объемы повреждений устанавливают, информация о пострадавших не поступала.

В Соледаре в результате обстрела загорелся пожар в местном центре детского и юношеского творчества – на месте работают спасатели.

Важно: россияне ежедневно наносят новые и новые удары по Донецкой области. Сейчас на территории области оставаться опасно, местные власти призывают людей эвакуироваться.

Россияне бьют по учебным заведениям Донецкой области:

Ситуация в Луганской области

За прошедшие сутки враг нанес два авиаудара и попал по населенным пунктам четырьмя ракетами. Кроме того, зафиксированы три массированных артиллерийских обстрела. Еще четыре раза территория была обстреляна минометами.

Два села в Луганской области остаются подконтрольными Правительству Украины. Именно это не дает покоя россиянам, у которых есть приказ обязательно выйти на админграницу Луганщины. Они неоднократно отчитывались о выполнении задания, возможно, получали соответствующие награды, но преодолеть оставшиеся несколько километров так и не могут,

– рассказал Гайдай.

Одно из сел было захвачено несколько раз

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что одно из сел уже несколько раз было захвачено оккупантом, но наши военные каждый раз откидывали врага на предыдущие позиции. Но противник не останавливается – возвращается и несет очередные потери.

В частности, 16 июля россияне пытались продвинуться по направлению к Верхнекаменке, однако получили достойное сопротивление, отошли, а затем недосчитались личного состава.

Еще одну попытку атаковать оборонные редуты ВСУ россияне организовали возле Белогоровки, но наши воины сумели ее отбить. Так что оккупанты продолжают бездумно уничтожать дома граждан артиллерийскими обстрелами.

Им безразлично, будет ли жизнь в этих населенных пунктах. Их пропагандистское телевидение почти не снимает сюжетов из уничтоженных сел, например, Попаснянской и Горной общин. Потому что хвастаться там нечем. Россияне превратили их в пепел,

– подытожил Гайдай.

Последствия обстрелов россиянами Луганской области:

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