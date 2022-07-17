Російські загарбники лише й можуть, що тероризувати мирне населення. На Луганщині залишаються 2 села, які вороги все ніяк не можуть захопити й вийти на адмінмежі регіону.

До теми ЗСУ відбили атаки на Слов'янському та Бахмутському напрямках: ворог з втратами відійшов

Ситуація на Донеччині

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що вчора окупанти випустили 3 ракети у Торецьку громаду: 1 влучила у житловий квартал Торецька, 2 – у Залізне, де пошкоджено школу та дитсадок. Наразі інформації про постраждалих немає.

У Костянтинівці росіяни обстріляли територію медичного коледжу – обсяги пошкоджень встановлюють, інформація про постраждалих не надходила.

У Соледарі внаслідок обстрілу зайнялася пожежа в місцевому центрі дитячої та юнацької творчості – на місці працюють рятувальники.

Важливо: росіяни щодня завдають нових і нових ударів по Донеччині. Зараз на території області залишатися небезпечно, місцева влада закликає людей евакуюватися.

Росіяни гатять по навчальних закладах Донецької області:

Ситуація на Луганщині

Впродовж минулої доби ворог завдав два авіаудари й поцілив по населених пунктах чотирма ракетами. Крім того, зафіксовані три масовані артилерійські обстріли. Ще чотири рази територія була обстріляна мінометами.

Два села на Луганщині залишаються підконтрольними Уряду України. Саме це не дає спокою росіянам, в яких є наказ обов’язково вийти на адмінмежу Луганщини. Вони неодноразово звітували про виконання завдання, можливо, отримували відповідні нагороди, але подолати декілька кілометрів, що залишаються, так і не можуть,

– розповів Гайдай.

Одне із сіл було захоплене декілька разів

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що одне із сіл вже декілька разів було захоплене окупантом, але наші військові щоразу відкидали ворога на попередні позиції. Але противник не зупиняється – повертається і зазнає чергових втрат.

Зокрема, 16 липня росіяни намагалися просунутися в напрямку Верхньокам’янки, однак отримали гідний опір, відійшли, а потім недорахувались особового складу.

Ще одну спробу атакувати оборонні редути ЗСУ росіяни організували поблизу Білогорівки, але наші воїни зуміли її відбити. Тож окупанти продовжують бездумно знищувати домівки громадян артилерійськими обстрілами.

Їм байдуже, чи буде життя в цих населених пунктах. Їхнє пропагандистське телебачення майже не знімає сюжетів із знищених сіл, до прикладу, Попаснянської та Гірської громад. Бо хизуватися там нічим. Росіяни перетворили їх на попіл,

– підсумував Гайдай.

Наслідки обстрілів росіянами Луганської області:

До теми – у Маріуполі помітили величезну колону техніки росіян: дивіться відео