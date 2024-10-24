В бой их враг бросает колоннами на поле боя. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник разведки артиллерии 4-й бригады "Рубеж", капитан НГУ Владимир Назаренко, передает 24 Канал.

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Как россияне используют бронетехнику

Как рассказал Назаренко, сейчас на Востоке ни на минуту не утихает контакт, бои продолжаются. На всей линии фронта ситуация, к сожалению, фактически не меняется, поскольку враг использует максимально то вооружение, которое есть у него в наличии.

Ночью оккупанты активно проводят логистику по личному составу и технике, надеясь, что так они менее заметны. По словам бойца, еще с начала сентября враг кое-где все чаще и чаще использует легкую и тяжелую бронетехнику.

Если говорить о тяжелой бронетехнике танки, то танки в основном просто обшиты, это и танком особенно уже трудно назвать, поскольку он обшит различными каркасами, листами стали, сетками, решетками. Особенно башню не может поворачивать,

– заявил он.

Капитан Нацгвардии говорит, что такой техникой россияне выстраивают колонну. В случае ликвидации одного из танков, другие просто объезжают его, пытаясь продвигаться дальше. Однако чем раньше они начинают накопление в эту колонну у себя в тылу, тем быстрее по ним начинает бить артиллерия Сил обороны.

Кстати, по данным DeepState, в течение суток россиянам удалось продвинуться в четырех населенных пунктах Донецкой области. Трое из них расположены в Покровском районе, и один – в Волновахском. Речь идет о Селидово, Константиновке, Измайловке, а также Богоявленке.