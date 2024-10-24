У бій їх ворог кидає колонами на полі бою. Про це в етері телемарафону розповів начальник розвідки артилерії 4-ї бригади "Рубіж", капітан НГУ Володимир Назаренко, передає 24 Канал.

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Як росіяни використовують бронетехніку

Як розповів Назаренко, зараз на Сході ні на хвилину не вщухає контакт, бої тривають. На усій лінії фронту ситуація, на жаль, фактично не змінюється, оскільки ворог використовує максимально те озброєння, яке є у нього в наявності.

Вночі окупанти активно проводять логістику щодо особового складу та техніки, сподіваючись, що так вони менш помітні. За словами бійця, ще з початку вересня ворог деінде все частіше і частіше використовує легку і важку бронетехніку.

Якщо говорити про важку бронетехніку танки, то танки здебільшого просто обшиті, це і танком особливо уже важко назвати, оскільки він обшитий різними каркасами, листами сталі, сітками, решітками. Особливо башту не може повертати,

– заявив він.

Капітан Нацгвардії каже, що такою технікою росіяни вибудовують колону. У разі ліквідації одного з танків, інші просто об'їжджають його, намагаючись просуватися далі. Однак чим раніше вони починають накопичення у цю колону у себе в тилу, тим швидше по ним починає бити артилерія Сил оборони.

До речі, за даними DeepState, протягом доби росіянам вдалось просунутися у чотирьох населених пунктах на Донеччині. Троє з них розташовані у Покровському районі, і один – у Волноваському. Йдеться про Селидове, Костянтинівку, Ізмайлівку, а також Богоявленку.