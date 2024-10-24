За даними звіту ISW, 22 – 23 жовтня росіяни також атакували Вовчанськ, Часів Яр, Роботине, Малу Токмачку та інші населені пункти. Водночас продовжується операція ЗСУ у Курській області.

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Операція ЗСУ на Курщині

Українська та російська армії нещодавно просунулися "до головного українського виступу в Курській області на тлі бойових дій, які тривали 23 жовтня".

На геолокаційних кадрах за 22 жовтня видно, що ЗСУ нещодавно просунулися до південного хутору Зелений Шлях, що розташований на південний схід від Коренево. Росіяни казали, що нібито тоді відбили українську механізовану атаку.

Геолокаційні кадри, що були опубліковані 22 і 23 жовтня, показують, що армія Росії нещодавно відбила Ольговку, що розташована на схід від Коренево, а також відновили свої позиції на південний схід від Плехова.

"Російські джерела, включно з міноборони Росії, стверджували, що українські сили безуспішно контратакували біля Плехового, Малої Локини (на північ від Суджі), Суджі, Покровського (на південний схід від Кореневого) і Зеленого Шляху", – пише ISW.

Також ні українська, ні російська сторона не повідомляли про наземні атаки на захід від головного виступу Курської області в Глушковському районі 23 жовтня.

Ситуація на Курщині / Фото ISW

Росія штурмувала Вовчанськ

В ISW кажуть, що головне зусилля Росії – відкинути ЗСУ від кордону з Бєлгородською областю, що також дозволить їй підійти до Харкова в радіусі трубної артилерії.

23 жовтня армія Росії продовжувала обмежені наступальні операції на півночі Харківщини.

"Українські джерела стверджують, що 22 і 23 жовтня російські війська провели невдалі наступальні дії на північний схід від міста Харкова в районі Вовчанська та Стариці (на південний захід від Вовчанська)", – уточнили в ISW.

Втім, про жодні успішні просування Росії на цьому напрямку невідомо.

Водночас, за повідомленням українських джерел, 23 жовтня ворог невеликими групами піхоти штурмував поблизу Вовчанська.

Ситуація на Харківщині / Фото ISW

Росіяни просунулися на Луганщині

На Луганщині росіяни мають на меті захоплення решти області та просування на Харківську та Донецьку області.

"Російські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку в умовах продовження наступальних дій росіян на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна. Геолокаційні кадри, опубліковані 23 жовтня, показують, що російські війська просувалися на захід вздовж траси Н-26 на захід від Кислівки (на південний схід від Куп'янська)", – повідомляє ISW.

Росія також заявила, що нібито захопила Серебрянку, яка розташована на південний захід від Кремінної, але російський мілблогер спростував цю інформацію. Також російські джерела повідомляли про просування поблизу Стельмахівки, що на південний схід від Куп'янська: там вони нібито відкинули ЗСУ на 10 кілометрів від населеного пункту. Але в ISW кажуть, що не помітили цього просування безпосередньо на захід від Стельмахівки.

Також Росія продовжувала наступати:

на північ від Куп'янська поблизу Голубівки;

на схід від Куп'янська поблизу Петропавлівки;

на північний захід від Сватового біля Піщаного, Кругляківки, Степової Новоселівки, Лозової, Колісниківки;

на схід від Сватового біля Вишеного;

на північний захід від Кремінної поблизу Греківки та Новомихайлівки;

на захід від Кремінної біля Тернів і Торського.

Ситуація на Луганщині / Фото ISW

Росія атакує у напрямку Торецька та Часового Яру

За повідомленням Генштабу ЗСУ, 22 жовтня ворог безуспішно атакував біля Бондарного, що на південний захід від Сіверська та на північний схід від Часового Яру.

Водночас російські джерела стверджували, що росіяни нещодавно просунулися в напрямку Часів Яр, але ISW не знайшла цьому підтверджень. Щоправда, деякі російські мілблогери таки стверджували, що говорити про російський прорив у Часовому Яру передчасно.

Ситуація біля Часового Яру / Фото ISW

"Речник українського Луганського угруповання військ майор Анастасія Бобовнікова повідомила, що деякі російські штурмові групи час від часу перетинають канал Сіверський-Донець Донбасу, але не прорвали українську оборону на захід від каналу. Бобовнікова додала, що російські війська не можуть перекинути через канал транспорт, тому що українська артилерія та удари безпілотників заважають будувати понтонні переправи", – додали в ISW.

Атаки Росії на цьому напрямку продовжувалися й на північний схід від Часового Яру поблизу Григорівки.

Російські джерела повідомляли, що ЗСУ FPV-дронами атакують росіян аж до Покровського (приблизно 27 кілометрів на схід від Часового Яру: українська армія намагається перекрити російські наземні лінії зв'язку з Бахмута.

Росіяни також 23 жовтня нібито продовжили наступальні дії на Торецькому напрямку. Російський мілблогер повідомляв про просування армії Росії поблизу Щербинівки, що на захід від Торецька, але підтвердження цьому немає.

"22 і 23 жовтня російські сили продовжували наступати в районі Торецька та на південний захід від Торецька поблизу Неліпівки. Українська бригада спеціального призначення повідомила, що російські війська щогодини атакують околиці Нью-Йорка (на південь від Торецька), але нещодавно українська бригада змогла стабілізувати лінію фронту та сповільнити темп просування росіян у цьому районі", – пише ISW.

Ситуація біля Нью-Йорка / Фото ISW

Також повідомлялося, що 23 жовтня ворог здійснив наступ на Курахівському напрямку, але підтверджених наступів не досяг. Відомо, що росіяни атакували на південний схід від Курахового в районі Хостре та Дальнє.

Також росіяни нещодавно просунулися поблизу Вугледара. На геолокаційних кадрах, опублікованих 23 жовтня, видно, що війська Росії просунулися в полях на південний схід від Богоявленки. Також російські джерела повідомляли про просування на південний схід від Богоявленки. Окрім того, 22 і 23 жовтня ворог наступав:

в районі Антонівки та Катеринівки;

біля Богоявленки та Новоукраїнки;

біля Золотої Ниви.

Росіяни наступають поблизу декількох населених пунктів Донеччини / Фото ISW

Не підтверджено наступ росіян в районі кордону Донецько-Запорізької області. Також ворог нібито просунувся на північ від Левадного та на захід від Старомайорського. 22 і 23 жовтня Генштаб ЗСУ також повідомляв про атаки Росії поблизу Великої Новосілки.

Росія продовжує наступ на Запорізькому напрямку

22 і 23 жовтня Росія продовжувала наступ поблизу Роботиного, Малої Токмачки та Новоданилівки, але жодних підтверджень цьому немає.

Також у ці дні російські війська продовжували атакувати лівобережжя Херсонщини, але про жодний наступ не підтверджено.

Росіяни наступали поблизу Нової Токмачки / Фото ISW