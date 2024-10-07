Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск", майор Анастасия Бобовникова, передает 24 Канал.

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Что сейчас происходит возле Часового Яра

Пресс-секретарь ОТГ "Луганск" подчеркнула, что в направлении Часового Яра в Донецкой области стоят сильные подразделения, которые не дают врагу продвигаться.

Несмотря на то, что противник имеет много разных желаний захватить Часов Яр и захватить всю Украину в конце концов, но на данный момент ни окружить Часов Яр, ни захватить всю Украину они возможности не имеют,

– отметила Анастасия Бобовникова.

Она подчеркнула, что наши военные борются и успешно сдерживают врага на всех направлениях.

Какова ситуация возле Нью-Йорка

Майор также отметила, что на северо-запад от Нью-Йорка есть поселок Нелиповка. Сейчас бои идут именно за этот поселок.

"Враг применяет артиллерию. Они ровняют город из артиллерии, а потом постоянно штурмуют малыми группами, 3 – 5 человек. И постоянно эти штурмы идут в течение суток", – рассказала пресс-секретарь.

К слову, в Генштабе ВСУ 7 октября рассказывали, что на Краматорском направлении в районах населенных пунктов Ступочки, Часов Яр и Белая Гора за сутки велось 9 боев. В то же время на Торецком направлении при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации российские военные атаковали 17 раз неподалеку Торецка и Щербиновки.