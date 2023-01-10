Украинские войска будут освобождать Кременную по той же тактике, что и Лиман, – полковник ВСУ

Для ВСУ очень важно уволить Кременную. Похоже, что украинские войска будут деоккупировать этот населенный пункт по той же тактике, что и Лиман.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Освобождение Кременной – на самом деле угроза для россиян.

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Важная магистраль Р-66

Свитан отметил, что после того, как ВСУ выдавят оккупантов из Кременной, они смогут перерезать магистраль Р-66. Это важная, в частности, для вагнеровцев пуповина, благодаря которой они кратчайшим путем получают поставки из Валуек.

Им придется по очень длинному маршруту из Валуек через Троицкое, Старобельск, Счастье через Луганск забрасывать определенную амуницию на Попасную. То есть, это очень большой маршрут, большая логистика, и они будут испытывать определенный голод, поэтому об их наступательных действиях в районе Бахмута уже не будет,

– заметил военный эксперт.

Он добавил, что именно поэтому оккупанты так отчаянно обороняют Кременную, как они наступают на Соледар. Там находится этакая "солянка" войск, как было в Лимане. ВСУ будут освобождать Кременную по той же тактике, что и Лиман.

"То есть будет запад с севера, перерезание этой трассы Р-66, выход даже возможно сразу на Рубежное украинских войск. Гарнизон в Кременной, как в свое время гарнизон в Лимане, будет принимать для себя решение - погибнуть в Кременной или идти на Рубежное", – подчеркнул летчик-инструктор.

Свитан о том, что ВСУ будут освобождать Кременную по той же тактике, что и Лиман: смотрите видео

Морозная погода и водохранилище

По его словам, в Украину наконец-то пришла морозная погода, поэтому ВСУ могут начинать двигаться. Однако есть тревожные новости по поводу того, что в сторону водохранилища выдвинулись российские взрыватели. Они действительно могут спровоцировать повышение уровня воды в реке Красная, что может задержать наступление ВСУ на 5 – 7 дней.

В зависимости от сложившейся ситуации я думаю, что будет принято правильное оперативно-тактическое решение. Генерал Сырский, занимавшийся деоккупацией Харьковской области и движением из-под Балаклеи на Купянск, мы видели этот прорыв, ныне занимающийся и дальше этим же Луганским направлением, а также Донецким, в частности,

– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

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