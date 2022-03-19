Ситуация в Высокополье – стабильно критична: российские военные врываются в дома местных

Ситуация в Высокополье по состоянию на 19 марта остается стабильно критичной. В частности, российские оккупанты издеваются над местным населением.

Российские наемники врываются в дома местных жителей. Враги забирают транспортные средства и взламывают двери в пустых домах.

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Также есть доказательство случаев мародерства. Об этом сообщили правоохранительные органы. Кроме того, оккупанты-патрульные постоянно проверяют любого, кто находится за пределами дома.

В поселке городского типа также появились люди, предоставляющие услуги вывоза в Кривой Рог. Свою "работу" они оценили в 2 – 4 тысячи долларов. Этими людьми уже занимаются.

В то же время, есть и хорошие новости. В частности, идет работа по восстановлению электричества. Также в Высокополье удалось доставить первую партию гуманитарной помощи.

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