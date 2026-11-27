Об оперативной ситуации в Запорожской области, последствиях российских атак, обстановке на фронте и событиях на оккупированных территориях рассказал корреспондент из Запорожья в эфире 24 Канала.

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Россияне продолжают терроризировать Запорожье

За прошедшие сутки российские войска провели атаку на Запорожье ударными беспилотниками, FPV-дронами и "Шахедами". Под ударом оказались, в частности, частный сектор Шевченковского района, где загорелись автомобили, и Днепровский район на правом берегу города. В результате вражеских атак на Запорожье и Запорожский район есть погибший и раненые. Всего за сутки один человек погиб, еще 16 получили ранения.

После 22:00 россияне также нанесли удар по объекту инфраструктуры. Масштабы обстрелов области остаются большими. По данным областных властей, за сутки оккупанты нанесли 699 ударов по 49 населенным пунктам, в том числе: 1 ракета; 18 авиационных ударов; 564 беспилотника различных модификаций, преимущественно FPV; 2 обстрела из реактивных систем залпового огня; 114 артиллерийских ударов. В частности, было применено: 1 ракета; 18 авиационных ударов; 564 беспилотника различных модификаций, преимущественно FPV; 2 обстрела из реактивных систем залпового огня; 114 артиллерийских ударов.

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Украинская авиация нанесла удар по оккупантам в Гуляйполе

Украинские военные продолжают выявлять и уничтожать места сосредоточения российских сил. В частности, появилось видео удара украинской авиации по позициям оккупантов в Гуляйполе. По информации военных, в полуразрушенном здании в центре города противник обустроил пункт накопления личного состава и запасов. Там собирали пехотные группы для дальнейших наступательных действий.

Противник понес потери среди личного состава и техники: до 20 человек там уничтожены, а также боеприпасы, провизия, мотоциклы, наземные роботизированные комплексы– сообщил корреспондент, ссылаясь на информацию украинских военных.

В то же время на Ореховском направлении, по словам корреспондента, в течение суток активных боевых действий не было. Он также отметил, что не соответствуют действительности заявления российских пропагандистов о захвате Барвиновки: украинские военные опровергли эту информацию.

Отдельно корреспондент прокомментировал российские заявления о якобы гибели пяти мирных жителей. По его словам, пропагандисты пытаются выдать российских военнослужащих за мирных жителей.

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Запорожская АЭС до сих пор без восстановленного внешнего электроснабжения

На оккупированной Запорожской АЭС до сих пор не сообщали о восстановлении внешнего электроснабжения после очередного отключения. Станция по-прежнему зависит от аварийных дизель-генераторов. Корреспондент обратил внимание на то, что российские оккупанты при этом радуются повреждению украинской энергетической инфраструктуры.

Вижу только, что оккупанты радуются тому, что накануне повредили подстанцию 330 киловольт в Запорожье. Именно эта линия ведет к станции. Причинно-следственные связи почему-то не возникают у оккупантов– отметил корреспондент.

Напомним, 25 ноября Запорожская АЭС потеряла связь с последней доступной внешней линией электропередачи "Феросплавная-1" напряжением 330 кВ. По информации МАГАТЭ, это уже 28-й случай с начала полномасштабной войны, когда станция вынуждена переходить на резервное питание.

Россияне усиливают пропаганду на оккупированных территориях

На временно оккупированных территориях россияне продолжают использовать гражданскую инфраструктуру для военных нужд. В частности, так называемые российские корреспонденты сообщают о возгорании техники на автодороге Мариуполь – Мелитополь, традиционно обвиняя в этом украинских "нацистов".

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В то же время оккупационные власти активно продвигают на захваченных территориях партию "Единая Россия". По словам корреспондента, пропагандисты хвастаются гуманитарной помощью, которую партийцы якобы оказывают местному населению и военным.

Они пытаются привязать оккупированные территории к этой партии и радостно сообщают, что оказывают гуманитарную помощь на оккупированной территории. Сами пишут, что выезжают в подразделения с адресной поддержкой, передают генераторы, маскировочные сетки– рассказал журналист.

Кроме того, представители партии проводят мероприятия в школах, распространяя среди детей российскую пропаганду. Корреспондент подчеркнул, что такая помощь фактически направлена на поддержку российских военных преступников. Он также обратил внимание на особенно показательное заявление российских пропагандистов о том, что "Единая Россия" якобы начала поддерживать население еще до начала так называемой СВО.

"Московским пропагандистам нужно выписать успокоительное "от чрезмерного усердия", – иронично подытожил корреспондент.

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В то же время на временно оккупированных территориях россияне продолжают сочетать военную логистику с пропагандистской деятельностью, пытаясь укрепить свое влияние на местное население.

Что происходит на оккупированных территориях Запорожской области?

Россия использует захваченные территории юга Украины не только для военной логистики, но и для распространения собственной пропаганды. В частности, оккупанты подвергают украинских детей милитаризации, привлекая школы к мероприятиям по прославлению российских военных.

В то же время трасса Мариуполь – Мелитополь – Симферополь остается важным маршрутом снабжения российской армии, который регулярно подвергается атакам украинских беспилотников.