Про оперативну ситуацію в Запорізькій області, наслідки російських атак, обстановку на фронті та події на окупованих територіях розповів кореспондент із Запоріжжя в ефірі 24 Каналу.

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Росіяни продовжують тероризувати Запоріжжя

Упродовж минулої доби російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками, FPV-дронами та "Шахедами". Під ударом опинилися, зокрема, приватний сектор Шевченківського району, де спалахнули автомобілі, та Дніпровський район на правому березі міста. Унаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район є загиблий і поранені. Загалом за добу одна людина загинула, ще 16 зазнали поранень.

Після 22:00 росіяни також завдали удару по об'єкту інфраструктури. Масштаби обстрілів області залишаються великими. За даними обласної влади, за добу окупанти завдали 699 ударів по 49 населених пунктах. Зокрема, застосували: 1 ракету; 18 авіаційних ударів; 564 безпілотники різних модифікацій, переважно FPV; 2 обстріли з реактивних систем залпового вогню; 114 артилерійських ударів.

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Українська авіація завдала удару по окупантах у Гуляйполі

Українські військові продовжують виявляти та знищувати місця зосередження російських сил. Зокрема, з'явилося відео удару української авіації по позиції окупантів у Гуляйполі. За інформацією військових, у напівзруйнованій будівлі в центрі міста противник облаштував пункт накопичення особового складу та запасів. Там збирали піхотні групи для подальших наступальних дій.

Противник зазнав втрат серед особового складу і техніки: до 20 чоловік там знищені, а також боєприпаси, провізія, мотоцикли, наземні роботизовані комплекси– повідомив кореспондент, посилаючись на інформацію українських військових.

Водночас на Оріхівському напрямку, за словами кореспондента, протягом доби активних бойових дій не було. Він також зазначив, що не відповідають дійсності заяви російських пропагандистів про захоплення Барвинівки: українські військові спростували цю інформацію.

Окремо кореспондент прокоментував російські заяви про нібито загибель п'ятьох цивільних. За його словами, пропагандисти намагаються видати за мирних жителів російських військовослужбовців.

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Запорізька АЕС досі без відновленого зовнішнього живлення

На окупованій Запорізькій АЕС досі не повідомляли про відновлення зовнішнього електропостачання після чергового знеструмлення. Станція залишається залежною від аварійних дизель-генераторів. Кореспондент звернув увагу на те, що російські окупанти водночас радіють пошкодженню української енергетичної інфраструктури.

Бачу тільки, що окупанти радіють, що вони напередодні пошкодили підстанцію 330 кіловольт у Запоріжжі. Ця лінія до станції і веде. Причинно-наслідкові зв'язки якось не виникають в окупантів– зауважив кореспондент.

Нагадаємо, 25 листопада Запорізька АЕС втратила зв'язок з останньою доступною зовнішньою лінією електропередачі "Феросплавна-1" напругою 330 кВ. За інформацією МАГАТЕ, це вже 28-й випадок від початку повномасштабної війни, коли станція змушена переходити на резервне живлення.

Росіяни посилюють пропаганду на окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують використовувати цивільну інфраструктуру для військових потреб. Зокрема, російські так звані кореспонденти повідомляють про загоряння техніки на автодорозі Маріуполь – Мелітополь, традиційно звинувачуючи в цьому українських "нацистів".

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Водночас окупаційна влада активно просуває на захоплених територіях партію "Единая Россия". За словами кореспондента, пропагандисти вихваляються гуманітарною допомогою, яку партійці нібито надають місцевому населенню та військовим.

Вони намагаються приплести окуповані території до цієї партії і радісно повідомляють, що надають гуманітарну допомогу на окупованій території. Самі пишуть, що виїжджають у підрозділи з адресною підтримкою, передають генератори, маскувальні сітки– розповів журналіст.

Крім того, представники партії проводять заходи у школах, поширюючи серед дітей російську пропаганду. Кореспондент наголосив, що така допомога фактично спрямована на підтримку російських військових злочинців. Він також звернув увагу на особливо показову заяву російських пропагандистів про те, що "Единая Россия" нібито почала підтримувати населення ще до початку так званої СВО.

"Московським пропагандистам треба виписати заспокійливе "от чрезмерного усердия", – іронічно підсумував кореспондент.

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Водночас на тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують поєднувати військову логістику з пропагандистською діяльністю, намагаючись закріпити свій вплив на місцеве населення.

Що відбувається на окупованих територіях Запорізької області?

Росія використовує захоплені території півдня України не лише для військової логістики, а й для поширення власної пропаганди. Зокрема, окупанти мілітаризують українських дітей, залучаючи школи до заходів із прославляння російських військових.

Водночас траса Маріуполь – Мелітополь – Сімферополь залишається важливим маршрутом постачання російської армії, який регулярно атакують українські безпілотники.