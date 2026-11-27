Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

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Чому на Запорізькій АЕС знову виникли проблеми з електрикою?

У МАГАТЕ заявили, що працюють над домовленістю про дев'яте локальне перемир'я на території Запорізької АЕС. Причиною стали чергові перебої із зовнішнім електропостачанням станції.

25 листопада о 05:28 за місцевим часом було перервано підключення до останньої доступної зовнішньої лінії електропередачі "Феросплавна-1" напругою 330 кВ. Це сталося, ймовірно, через військові дії.

Через відключення станція перейшла на аварійні дизель-генератори. За даними МАГАТЕ, це вже 28-й випадок від початку повномасштабної війни, коли ЗАЕС змушена використовувати резервне живлення для підтримки основних функцій ядерної безпеки.

Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі наголосив, що ситуація залишається вкрай нестабільною через залежність станції від єдиної зовнішньої лінії електропередачі та її розташування поблизу лінії фронту.

Він закликав Україну та Росію до співпраці з МАГАТЕ, щоб припинити військову активність і забезпечити можливість проведення ремонтних робіт.

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Чим небезпечний блекаут на Запорізькій АЕС?

Втрата зовнішнього електропостачання створює ризики для ядерної та радіаційної безпеки. Дизель-генератори забезпечують роботу критично важливих систем, зокрема тих, що необхідні для охолодження ядерного палива.

Якщо резервні джерела живлення вийдуть з ладу або на станції закінчиться пальне, це може призвести до порушення роботи систем безпеки та виникнення радіаційної аварії.

Подібна ситуація на Запорізькій АЕС виникала й раніше. Зокрема, 8 листопада станція знову втратила зовнішнє електропостачання та перейшла на резервні дизель-генератори. Тоді це був уже 16-й блекаут на ЗАЕС від початку 2026 року.