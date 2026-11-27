Про це повідомили в телеграм-каналі 7-го корпусу ДШВ.

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Де розташовувався пункт накопичення росіян у Гуляйполі?

Російські військові облаштували пункт накопичення в напівзруйнованій цегляній будівлі в центрі Гуляйполя. Вона розташована майже за 10 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

За даними українських військових, будівлю використовувала 127-ма мотострілецька дивізія 5-ї загальновійськової армії Росії. Там окупанти зберігали запаси та збирали малі піхотні групи.

Водночас цей пункт був важливим для планування подальших наступальних дій росіян. Звідти підрозділи противника готувалися розвивати наступ у північно-західному напрямку від Гуляйполя.

Як нищили пункт накопичення у Гуляйполі: дивіться відео

Яких втрат зазнали росіяни після авіаудару?

Перед ударом українські військові детально проаналізували дії противника поблизу будівлі та всередині неї. Зокрема, відстежували переміщення особового складу й техніки.

Унаслідок спільної операції російська армія втратила до 20 військових. Також було знищено антени зв'язку, запаси боєприпасів і провізії, мотоцикли та наземні роботизовані комплекси.

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Таким чином, удар уразив не лише місце збору російської піхоти, а й інфраструктуру, яку окупанти використовували для забезпечення та підготовки подальших наступальних дій.

Нагадаємо, 21 листопада український пілот винищувача Су-27 керованою авіабомбою GBU знищив пункт управління разом із російськими операторами безпілотників.