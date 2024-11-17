Также регулярно происходят пехотные атаки и штурмовые действия. Враг пытается найти слабые места. Об этом 24 Каналу сообщил представитель легиона "Свобода" Константин Денисов, отметив, что на отдельных участках российские оккупанты пытаются закрепиться.

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Как действует враг в Запорожье

По словам военнослужащего, россияне продолжают применять тактику выжженной земли при ведении боевых действий в Запорожье.

Если им удается подвинуть "серую зону" в нашу сторону, взять под огневой контроль определенные участки, то они потом просто из артиллерии превращают в руины все, что видят,

– подчеркнул Денисов.

Враг имеет преимущество в артиллерии и авиации, относительно бесконечный человеческий ресурс. В то же время ситуация не является критической, противник не имеет существенных продвижений на линии фронта.

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Учитывая огромное количество сил и средств, максимум, который удается россиянам, это немного подвинуть "серую зону" на каких-то 100 метров в районе Работинского выступления. Но, как отметил представитель легиона "Свобода", это еще ни о чем не говорит.

Бои возле Работино: смотрите на карте

Отметим, партизаны из движения "Атеш" вблизи населенного пункта Урожайное Токмакского района совершили успешную диверсию на железной дороге. Они уничтожили релейный шкаф.