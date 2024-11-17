Також регулярно відбуваються піхотні атаки та штурмові дії. Ворог намагається знайти слабкі місця. Про це 24 Каналу повідомив речник легіону "Свобода" Костянтин Денисов, зазначивши, що на окремих ділянках російські окупанти пробують закріпитися.

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Як діє ворог на Запоріжжі

За словами військовослужбовця, росіяни продовжують застосовувати тактику випаленої землі під час ведення бойових дій на Запоріжжі.

Якщо їм вдається посунути "сіру зону" в нашу сторону, взяти під вогневий контроль певні ділянки, то вони потім просто з артилерії перетворюють на руїни все, що бачать,

– наголосив Денисов.

Ворог має перевагу в артилерії та авіації, відносно нескінченний людський ресурс. Водночас ситуація не є критичною, противник не має суттєвих просувань на лінії фронту.

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З огляду на величезну кількість сил та засобів, максимум, який вдається росіянам, це трохи посунути "сіру зону" на якихось 100 метрів у районі Роботинського виступу. Але, як наголосив речник легіону "Свобода", це ще ні про що не говорить.

Бої біля Роботиного: дивіться на карті

Зазначимо, партизани із руху "Атеш" поблизу населеного пункту Урожайне Токмацького району здійснили успішну диверсію на залізниці. Вони знищили релейну шафу.