Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что в российских группировках в Херсонской и Запорожской областях есть определенные проблемы с обеспечением. Поэтому кое-где они начинают сдаваться в плен.
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Какие проблемы в оккупантов
Как отметил Свитан, оккупанты имеют два варианта поставки боеприпасов и других ресурсов в Херсонскую и Запорожскую области. Первый – перевозить их из Ростова-на-Дону. А это – 600 – 700 километров. Другой вариант – поставлять из Тамани через Крымский мост. Там расстояние составляет около 300 – 400 км. А некоторые участки фронта простреливаются.
На этих участках фронта оккупанты имеют проблемы с количеством техники, боеприпасами. Даже есть нехватка продовольствия. Преимущественно они обладают армейским запасом на полторы недели. Если новый не подвозят – то начинаются проблемы,
– сказал Свитан.
Это побуждает некоторые подразделения идти в плен украинским военным. Именно поэтому в последнее время участились новости, что группы из 10 – 20 – 30 захватчиков сдаются.
Ситуация на фронте: коротко
- Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что у россиян есть проблемы на Таврическом направлении. Пехота отказывается штурмовать позиции украинских защитников. Они начали группами сдаваться в плен.
- Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун назвал возможные причины того, почему оккупанты идут в плен. Одна из них – бесчеловечное отношение со стороны их командиров.
- По состоянию на 29 декабря Россия потеряла более 357 тысяч личного состава. Также украинские военные уничтожили 5953 вражеских танков, 11033 боевых бронированных машин, 8417 артиллерийских систем, 938 РСЗО и т.д.