Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що російські угруповання у Херсонській та Запорізькій областях мають певні проблеми із забезпеченням. Тому подекуди вони починають здаватися в полон.
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Які проблеми в окупантів
Як наголосив Світан, окупанти мають два варіанти постачання боєприпасів та інших ресурсів до Херсонської та Запорізької областей. Перший – перевозити їх з Ростова-на-Дону. А це – 600 – 700 кілометрів. Інший варіант – постачати з Тамані через Кримський міст. Там відстань становить близько 300 – 400 кілометрів. А деякі ділянки фронту прострілюються.
На цих ділянках фронту окупанти мають проблеми з кількістю техніки, боєприпасами. Навіть є нестача продовольства. Переважно вони мають армійський запас на півтора тижня. Якщо новий не підвозять – то починаються проблеми,
– сказав Світан.
Це спонукає деякі підрозділи йти в полон українським військовим. Саме тому упродовж останнього часу почастішали новини, що групи з 10 – 20 – 30 загарбників здаються.
Ситуація на фронті: коротко
- Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що росіяни мають проблеми на Таврійському напрямку. Піхота відмовляється штурмувати позиції українських захисників. Вони почали групами здаватися в полон.
- Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун назвав можливі причини того, чому окупанти йдуть в полон. Одна з них – нелюдське ставлення з боку їхніх командирів.
- Станом на 29 грудня Росія втрати понад 357 тисяч особового складу. Також українські військові знищили 5953 ворожих танків, 11033 бойових броньованих машин, 8417 артилерійських систем, 938 РСЗВ тощо.