В частности, это наблюдение, перехват видеосигнала, определение по радиосигналу и так далее. Это 24 Каналу отметил военный эксперт Ян Матвеев.

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Главный способ

Ян Матвеев отметил, что есть разные способы. Прежде всего просто наблюдение. Ведь машины должны куда-то приехать, привезти дроны, личный состав. Люди там находятся, им привозят дроны, какое-то питание и так далее. Можно определить места скопления операторов. Также есть вариант перехвата видеосигнала, определения по радиосигналу.

Главное, что работает – это наблюдение. То есть висят разведывательные дроны, заменяя друг друга. Чаще всего операторы находятся в разных населенных пунктах, где есть какие-то ангары, большие здания, из которых можно почти незаметно запускать беспилотники. Или запустил, а находишься рядом в помещении. Или антенны тоже развешивают,

– объяснил он.

Кроме того, вероятно, помогает то, что российские военные ленятся менять дислокацию, дополнительно маскировать все это. Потому что запусков, самих БПЛА, дроновых команд много. Прятать это все и соблюдать все меры предосторожности невозможно, иначе менее эффективной будет сама военная работа.

Уже примерно месяц российские военкоры жалуются, что российские операторы беспилотников находятся под ударом. Важно, что Запорожская область – это место активного запуска в основном разведывательных дронов. Они оттуда прилетают в Херсонскую, Николаевскую области, часть Запорожья и дальше. Поэтому атакуя операторов этих БПЛА, можно снизить разведку. Таким образом будет меньше ударов "Искандерами".