Однако из разных источников поступает информация, что оккупанты ведут разведку. Возможно, у россиян дефицит боеприпасов, или они к чему-то готовятся, сообщил корреспондент 24 Канала из Запорожья.

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Какая ситуация на Запорожье

Владимиру Путину, видимо, кажется мало, что десятки тысяч московских солдат уже полегли в попытках "асвабадить" Работино и он хочет положить здесь еще десятки тысяч людей,

– сказал корреспондент 24 Канала из Запорожья.

В течение суток оккупанты нанесли 145 ударов по 11 населенным пунктам Запорожья. По данным Запорожской областной военной администрации, было 72 артиллерийских обстрела, что вдвое меньше, чем была норма у россиян за предыдущие дни. Россияне совершили 3 обстрела из РСЗО и нанесли один авиационный удар.

Также 69 беспилотников различных типов атаковали Каменское, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Работино, Красное, Малую Токмачку, Малиновку и Полтавку.

Их (беспилотников – 24 Канал) иногда бывало и в четыре раза больше. Сейчас в Запорожье и области сильный ветер, более 20 метров в секунду. Поэтому, возможно, погодные условия не благоприятны для работы дронов,

– отметил корреспондент 24 Канала из Запорожья.

Генштаб сообщил, что на Ореховском направлении оккупационные войска безуспешно атаковали вблизи Новодаровки, которая расположена на границе Запорожской и Донецкой областей. Россияне после длительного перерыва возобновили атаки на этом направлении.

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Россияне осуществляли обстрелы через Днепр, атакуя Никопольщину. В результате вражеских атак ранен мужчина 1987 года рождения, которого пришлось госпитализировать и женщину 1948 года рождения. Также в Марганце пострадали двое мужчин.

Впрочем, изрядно досталось и оккупантам. Прилетело по тем, кто с Энергодара обстреливает Никополь. В результате точных ударов ВСУ было ликвидировано нескольких оккупантов и несколько единиц их техники.