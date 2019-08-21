Ситуация даже хуже, чем думали, – Яковина предостерег относительно последствий взрыва в РФ

Безумное желание Владимира Путина создать новое средство уничтожения миллионов людей привело к взрыву "мини-Чернобыля" и распространения радиации по территории почти всей России.

Так в своем видеоблоге "Безумный мир" журналист Иван Яковина прокомментировал взрыв на российском полигоне под Архангельском.

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Он отметил: поскольку данных со станций наблюдения нет, то ни россияне, ни иностранцы не знают масштабов выброса радиации. И ясно одно: ее волна шла очень широким фронтом.

Какая катастрофа произошла под Архангельском и почему это важно

У Северодвинска под Архангельском 8 августа на полигоне произошел взрыв. В "Росатоме" рассказали, что инцидент произошел во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки. Правда, разведка США выдвинула версию, что взрыв мог произойти во время испытания ядерной крылатой ракеты Skyfall или, как ее называют в России, "Буревестник". Эта ракета оборудована малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой.

По словам журналиста, правду российские власти скрывают и сообщать ее не собираются. В этих условиях уже появилась неподтвержденная теория, которая гласит, что топливом для ракетного реактора был Плутоний-239.

Загрязнение им очень сложно обнаружить, но вред здоровью от него просто ужасный. Если Путин действительно распылил над Россией и Казахстаном именно Плутоний-239, то вскорее народ там просто начнет вымирать,

– отметил Яковина.

И добавил: самое неприятное в этой истории то, что неудачные испытания Путина не остановят. Он продолжит попытки построить атомную ракету. На этот раз миру повезло: радиация, в основном, осталась в России и странах, ее поддерживающих.

"Но в следующий раз ветер может подуть в сторону Европы или Америки. Западу следует задуматься, нужно ли ему терпеть российского правителя, который без всякой ядерной войны готов отравить полонием половину мира", – подытожил автор видеоблога.

Смотрите видео полного выпуска видеоблога "Безумный мир" Ивана Яковины за 21 августа 2019 года