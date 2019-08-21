15:13
22 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УКРАИНЦЫ В ПЛЕНУ РФ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Лоботомия Поклонской. Макрон – заложник Путина
      Вєсті Кремля
      21:38, 21 августа
      Вести.UA: "Слуга народа" захватила должности. В "Голоса" пропал аппетит
      Вєсті.UA
      21:20, 21 августа
      Мафия украинских портов: кто распродает госимущество за копейки и сколько мы на этом теряем
      ЦРУ
      09:00, 21 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      УКРАИНЦЫ В ПЛЕНУ РФ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Ситуация даже хуже, чем думали, – Яковина предостерег относительно последствий взрыва в РФ

      821 Читати новину українською
      Взрыв и радиация под Архангельском
      Взрыв и радиация под Архангельском / Соцсети

      Безумное желание Владимира Путина создать новое средство уничтожения миллионов людей привело к взрыву "мини-Чернобыля" и распространения радиации по территории почти всей России.

      Так в своем видеоблоге "Безумный мир" журналист Иван Яковина прокомментировал взрыв на российском полигоне под Архангельском.

       К теме: Радиационный взрыв под Архангельском: украинцев призвали не паниковать

      Он отметил: поскольку данных со станций наблюдения нет, то ни россияне, ни иностранцы не знают масштабов выброса радиации. И ясно одно: ее волна шла очень широким фронтом.

      Какая катастрофа произошла под Архангельском и почему это важно
      У Северодвинска под Архангельском 8 августа на полигоне произошел взрыв. В "Росатоме" рассказали, что инцидент произошел во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки. Правда, разведка США выдвинула версию, что взрыв мог произойти во время испытания ядерной крылатой ракеты Skyfall или, как ее называют в России, "Буревестник". Эта ракета оборудована малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой.

      По словам журналиста, правду российские власти скрывают и сообщать ее не собираются. В этих условиях уже появилась неподтвержденная теория, которая гласит, что топливом для ракетного реактора был Плутоний-239.

      Загрязнение им очень сложно обнаружить, но вред здоровью от него просто ужасный. Если Путин действительно распылил над Россией и Казахстаном именно Плутоний-239, то вскорее народ там просто начнет вымирать,
      – отметил Яковина.

      И добавил: самое неприятное в этой истории то, что неудачные испытания Путина не остановят. Он продолжит попытки построить атомную ракету. На этот раз миру повезло: радиация, в основном, осталась в России и странах, ее поддерживающих.

      "Но в следующий раз ветер может подуть в сторону Европы или Америки. Западу следует задуматься, нужно ли ему терпеть российского правителя, который без всякой ядерной войны готов отравить полонием половину мира", – подытожил автор видеоблога.

      Смотрите видео полного выпуска видеоблога "Безумный мир" Ивана Яковины за 21 августа 2019 года

       

      blog_ava
      Закон о "евробляхах" начинает действовать: как будут штрафовать водителей
      сегодня
      3811
      Теги: Новости России Владимир Путин Видеоблоги Взрыв в Архангельске и радиация
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 21 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Трамп и Макрон договорились о сделке с дьяволом: какие выводы надо делать Украине
      сегодня , 15:07 Трамп и Макрон договорились о сделке с дьяволом: какие выводы надо делать Украине
      Злой Одессит 107
      Разоблачил коррупцию – получи 10% от награбленного: как официально заработать на взяточниках
      сегодня , 14:28 Разоблачил коррупцию – получи 10% от награбленного: как официально заработать на взяточниках
      Ірина Поліщук 113
      Трамп хочет купить Гренландию: как разворачивается история
      сегодня , 13:41 Трамп хочет купить Гренландию: как разворачивается история
      Ірина Лаб'як 226
      Что такое квартира-чешка: плюсы, минусы и идеи планировки с фото
      сегодня , 12:31 Что такое квартира-чешка: плюсы, минусы и идеи планировки с фото
      Катерина Козачинська 267
      Правда о взрыве под Северодвинском: Россия делает все, как СССР во время аварии в Чернобыле
      сегодня , 12:00 Правда о взрыве под Северодвинском: Россия делает все, как СССР во время аварии в Чернобыле
      Максим Мирович 2384
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук