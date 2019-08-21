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      Ситуація навіть гірша, ніж думали, – Яковина застеріг щодо наслідків вибуху в РФ

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      Вибух і радіація під Архангельськом
      Вибух і радіація під Архангельськом / Соцмережі

      Божевільне бажання Володимира Путіна створити новий засіб знищення мільйонів людей призвело до вибуху "міні-Чорнобиля" та розповсюдження радіації по території майже всієї Росії.

      Так у своєму відеоблозі "Безумный мир" журналіст Іван Яковина прокоментував вибух на російському полігоні під Архангельськом.

      До теми: Радіаційний вибух під Архангельськом: українців закликали не панікувати

      Він зазначив: оскільки даних зі станцій спостереження немає, то ні росіяни, ні іноземці не знають масштабів викиду радіації. Та зрозумілим є одне: її хвиля йшла дуже широким фронтом. 

      Яка катастрофа сталася під Архангельськом і чому це важливо Біля Сєвєродвінська під Архангельськом 8 серпня на полігоні стався вибух. У "Росатомі" розповіли, що інцидент трапився під час випробувань рідинної реактивної рухової установки. Щоправда, розвідка США висунула версію, що вибух міг статися під час випробування ядерної крилатої ракети Skyfall або, як її називають у Росії, "Буревісник". Ця ракета мала малогабаритну надпотужну ядерну енергоустановку.

      За словами журналіста, правду російська влада приховує й повідомляти її не збирається. У цих умовах вже з'явилася непідтверджена теорія, яка говорить, що паливом для ракетного реактора був Плутоній-239.

      Забруднення ним дуже складно виявити, але шкода здоров'ю від нього просто жахлива. Якщо Путін дійсно розпорошив над Росією та Казахстаном саме Плутоній-239, то скоро народ там просто почне вимирати,
      – зауважив Яковина.

      Й додав: найнеприємніше в цій історії те, що невдалі випробування Путіна не зупинять. Він продовжить спроби побудувати атомну ракету. На цей раз світу пощастило: радіація, в основному, залишилася в Росії та країнах, які її підтримують.

      "Та наступного разу вітер може подути на Європу або на Америку. Заходу варто задуматися, чи потрібно йому терпіти російського правителя, який без будь-якої ядерної війни готовий отруїти полонієм половину світу", – підсумував автор відеоблогу.

      Дивіться відео повного випуску відеоблогу "Безумный мир" Івана Яковини за 21 серпня 2019 року

       

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      Теги: Новини Росії Володимир Путін Вибух в Архангельську і радіація Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
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