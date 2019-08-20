Радіаційний вибух під Архангельськом: українців закликали не панікувати

Забруднені повітряні маси після вибуху в Архангельську могли досягти території України в ніч з 11 на 12 серпня та охопити весь південно-східний регіон. Проте, вимірювання показало, що радіаційний фон не змінився.

Українські гідрометеорологи провели радіометричні вимірювання в період з 10 по 18 серпня та не зафіксували жодних відхилень, передає прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій. Це означає, що наслідки катастрофи від вибуху в Архангельську не позначились на радіаційному фоні України.

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Через підвищений ризик забруднення повітря, радіометрична та гідрометеорологічна служби України працюють в режимі підвищеної готовності. До режиму активного вимірювання залучили метеостанції Сумської, Харківської, Одеської, Луганської та Донецької областей. Саме ці регіони, за прогнозами, могли бути уражені радіацією.



Як, за прогнозами, мала поширюватись радіація після вибуху в Архангельську / GIF Lassina Zerbo

Яка катастрофа сталася під Архангельськом і чому це важливо

Біля Сєвєродвінська під Архангельськом 8 серпня на полігоні стався вибух. У "Росатомі" розповіли, що інцидент трапився під час випробувань рідинної реактивної рухової установки. Щоправда, розвідка США висунула версію, що вибух міг статися під час випробування ядерної крилатої ракети Skyfall або, як її називають у Росії, "Буревісник". Ця ракета мала малогабаритну надпотужну ядерну енергоустановку.

Внаслідок трагедії загинули щонайменше 5 співробітників "Росатому" та ще 2 представники Міноборони РФ. Також постраждали 15 осіб, 6 з яких перебували у критичному стані. За неофіційною інформацією, усі вони зазнали радіаційного опромінення.

Зауважимо, що радіація могла вразити й регіон загалом. До прикладу, у міжнародній природоохоронній організації Greenpeace повідомили, що рівень радіації після вибуху на цьому місці було перевищено у 20 разів. Натомість місцева та російська влада каже, що радіаційної небезпеки немає та радіаційний стан у районі катастрофи перебуває в межах норми.