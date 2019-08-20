Радиационный взрыв под Архангельском: украинцев призвали не паниковать

Загрязненные воздушные массы после взрыва в Архангельске могли достичь территории Украины в ночь с 11 на 12 августа и охватить весь юго-восточный регион. Однако, измерение показало, что радиационный фон не изменился.

Украинские гидрометеорологи провели радиометрические измерения в период с 10 по 18 августа и не зафиксировали никаких отклонений, передает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Это означает, что последствия катастрофы от взрыва в Архангельске не отразились на радиационном фоне Украины.

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Из-за повышенного риска загрязнения воздуха, радиометрическая и гидрометеорологическая службы Украины работают в режиме повышенной готовности. К режиму активного измерения привлекли метеостанции Сумской, Харьковской, Одесской, Луганской и Донецкой областей. Именно эти регионы, по прогнозам, могли быть поражены радиацией.



Как, по прогнозам, должна распространяться радиация после взрыва в Архангельске / GIF Lassina Zerbo

Какая катастрофа произошла под Архангельском и почему это важно

У Северодвинска под Архангельском 8 августа на полигоне произошел взрыв.

В "Росатоме" рассказали, что инцидент произошел во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки. Правда, разведка США выдвинула версию, что взрыв мог произойти во время испытания ядерноЙ крылатой ракеты Skyfall или, как ее называют в России, "Буревестник". Эта ракета оснащена малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой.

В результате трагедии погибли не менее 5 сотрудников "Росатома" и еще 2 представителя Минобороны РФ. Также пострадали 15 человек, 6 из которых находились в критическом состоянии. По неофициальной информации, все они подверглись радиационному облучению.

Заметим, что радиация могла поразить и регион в целом. К примеру, в международной природоохранной организации Greenpeace сообщили, что уровень радиации после взрыва на этом месте был превышен в 20 раз. В то же время местная и российская власть говорит, что радиационной опасности нет и радиационный фон в районе катастрофы находится в пределах нормы.