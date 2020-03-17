Ситуация хуже, чем ожидалось: Трамп обратился к американцам
Президент США Дональд Трамп опубликовал рекомендации по предотвращению распространения коронавируса. В них просит американцев избегать общественных собраний более 10 человек, а также не ходить в бары и магазины.
Такие ограничения Трамп советует соблюдать в течение следующих 15 дней. Об этом сообщает Politico.
Читайте также В США полицейские попросили не совершать преступлений на время пандемии коронавируса
Новые правила Белого дома рекомендуют американцам:
- не собираться одновременно 10 людям и больше;
- избегать питания в барах, ресторанах;
- не ходить по магазинам и не делать социальные визиты;
- не посещать дома престарелых и пенсионные учреждения.
Каждый из нас должен сыграть решающую роль в прекращении распространения и передачи вируса,
– заявил Трамп.
Президент США также признал, что ситуация с распространением хуже, чем ожидалось. Все может затянуться на несколько месяцев. "Это плохо, это плохо", – подытожил Трамп.
Основное о коронавирусе в США
- По состоянию на 17 марта в Соединенных Штатах зарегистрировали 4 тысячи 743 случая заражения коронавирусом. Умерли – 93 человека.
- Эксперты ожидают, что это количество заражений вырастет с проведением новых тестов.
- С 13 марта из-за коронавируса США временно остановили на месяц транспортное сообщение с Европой.
- Тогда же американский президент Дональд Трамп объявил в США чрезвычайное положение.
- С 17 марта США останавливают транспортное сообщение с Великобританией.
- А 16 марта на первых добровольцах испытали вакцину против коронавируса.