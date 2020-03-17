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      Ситуация хуже, чем ожидалось: Трамп обратился к американцам

      - Читати новину українською
      Трамп обратился к американцам / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп опубликовал рекомендации по предотвращению распространения коронавируса. В них просит американцев избегать общественных собраний более 10 человек, а также не ходить в бары и магазины.

      Такие ограничения Трамп советует соблюдать в течение следующих 15 дней. Об этом сообщает Politico.

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      Новые правила Белого дома рекомендуют американцам:

      • не собираться одновременно 10 людям и больше;
      • избегать питания в барах, ресторанах;
      • не ходить по магазинам и не делать социальные визиты;
      • не посещать дома престарелых и пенсионные учреждения.

      Каждый из нас должен сыграть решающую роль в прекращении распространения и передачи вируса,
      – заявил Трамп.

      Президент США также признал, что ситуация с распространением хуже, чем ожидалось. Все может затянуться на несколько месяцев. "Это плохо, это плохо", – подытожил Трамп.

      Основное о коронавирусе в США

      • По состоянию на 17 марта в Соединенных Штатах зарегистрировали 4 тысячи 743 случая заражения коронавирусом. Умерли – 93 человека.
      • Эксперты ожидают, что это количество заражений вырастет с проведением новых тестов.
      • С 13 марта из-за коронавируса США временно остановили на месяц транспортное сообщение с Европой.
      • Тогда же американский президент Дональд Трамп объявил в США чрезвычайное положение.
      • С 17 марта США останавливают транспортное сообщение с Великобританией.
      • А 16 марта на первых добровольцах испытали вакцину против коронавируса.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Коронавирус Covid-19 Новости США Дональд Трамп
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