Ситуация хуже, чем ожидалось: Трамп обратился к американцам

Президент США Дональд Трамп опубликовал рекомендации по предотвращению распространения коронавируса. В них просит американцев избегать общественных собраний более 10 человек, а также не ходить в бары и магазины.

Такие ограничения Трамп советует соблюдать в течение следующих 15 дней. Об этом сообщает Politico.

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Новые правила Белого дома рекомендуют американцам:

не собираться одновременно 10 людям и больше;

избегать питания в барах, ресторанах;

не ходить по магазинам и не делать социальные визиты;

не посещать дома престарелых и пенсионные учреждения.

Каждый из нас должен сыграть решающую роль в прекращении распространения и передачи вируса,

– заявил Трамп.

Президент США также признал, что ситуация с распространением хуже, чем ожидалось. Все может затянуться на несколько месяцев. "Это плохо, это плохо", – подытожил Трамп.

Основное о коронавирусе в США

По состоянию на 17 марта в Соединенных Штатах зарегистрировали 4 тысячи 743 случая заражения коронавирусом. Умерли – 93 человека.

заражения коронавирусом. Умерли – 93 человека. Эксперты ожидают, что это количество заражений вырастет с проведением новых тестов.

С 13 марта из-за коронавируса США временно остановили на месяц транспортное сообщение с Европой .

. Тогда же американский президент Дональд Трамп объявил в США чрезвычайное положение .

. С 17 марта США останавливают транспортное сообщение с Великобританией.

А 16 марта на первых добровольцах испытали вакцину против коронавируса.



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