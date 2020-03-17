Ситуація гірша, ніж очікувалося: Трамп звернувся до американців
Президент США Дональд Трамп опублікував рекомендації щодо запобігання поширенню коронавірусу. У них просить американців уникати громадських зібрань понад 10 людей, а також не ходити у бари і магазини.
Таких обмежень Трамп радить дотримуватися впродовж наступних 15 днів. Про це повідомляє Politico.
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Нові правила Білого дому рекомендують американцям:
- не збиратися водночас 10 людям і більше;
- уникати харчування в барах, ресторанах;
- не ходити по магазинах і не робити соціальні візити;
- не відвідувати будинки для літніх людей та пенсійні установи.
Кожен з нас повинен зіграти вирішальну роль у припиненні поширення і передачі вірусу,
– заявив Трамп.
Президент США також визнав, що ситуація з поширенням гірша, ніж очікувалося. Все може затягтися на кілька місяців. "Це погано, це погано", – підсумував Трамп.
Основне про коронавірус у США
- Станом на 17 березня у Сполучених Штатах зареєстрували 4 тисячі 743 випадки зараження коронавірусом. Померли – 93 людини.
- Експерти очікують, що це кількість заражень зросте з проведенням нових тестів.
- З 13 березня через коронавірус США тимчасово зупинили на місяць транспортне сполучення з Європою.
- Тоді ж американський президент Дональд Трамп оголосив у США надзвичайний стан.
- З 17 березня США зупиняють транспортне сполучення з Великою Британією.
- А 16 березня на перших добровольцях випробували вакцину проти коронавірусу.
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