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      Ситуація гірша, ніж очікувалося: Трамп звернувся до американців

      - Читать новость на русском
      Трамп звернувся до американців / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп опублікував рекомендації щодо запобігання поширенню коронавірусу. У них просить американців уникати громадських зібрань понад 10 людей, а також не ходити у бари і магазини.

      Таких обмежень Трамп радить дотримуватися впродовж наступних 15 днів. Про це повідомляє Politico.

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      Нові правила Білого дому рекомендують американцям:

      • не збиратися водночас 10 людям і більше;
      • уникати харчування в барах, ресторанах;
      • не ходити по магазинах і не робити соціальні візити;
      • не відвідувати будинки для літніх людей та пенсійні установи.

      Кожен з нас повинен зіграти вирішальну роль у припиненні поширення і передачі вірусу,
      – заявив Трамп.

      Президент США також визнав, що ситуація з поширенням гірша, ніж очікувалося. Все може затягтися на кілька місяців. "Це погано, це погано", – підсумував Трамп.

      Основне про коронавірус у США

      • Станом на 17 березня у Сполучених Штатах зареєстрували 4 тисячі 743 випадки зараження коронавірусом. Померли – 93 людини.
      • Експерти очікують, що це кількість заражень зросте з проведенням нових тестів.
      • З 13 березня через коронавірус США тимчасово зупинили на місяць транспортне сполучення з Європою.
      • Тоді ж американський президент Дональд Трамп оголосив у США надзвичайний стан.
      • З 17 березня США зупиняють транспортне сполучення з Великою Британією.
      • А 16 березня на перших добровольцях випробували вакцину проти коронавірусу.

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      Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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      сьогодні
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Коронавірус Covid-19 Новини США Дональд Трамп
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