У США поліцейські попросили не скоювати злочинів на час пандемії коронавірусу

Поліція міста Солт-Лейк-Сіті в американському штаті Юта мило звернулася до усіх злочинків міста. Правоохоронці попросили не скоювати злочини на час пандемії коронавірусу.

Незвичне прохання поліціянти оприлюднили на сторінці поліції Солт-Лейк-Сіті у твіттері.

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Правоохоронці аргументували прохання тим, що у США збільшилася кількість хворих на коронавірус.

Департамент поліції Солт-Лейк-Сіті просить припинити всю кримінальну/злочинну діяльність до подальших вказівок. Висловлюємо вдячність за очікувану співпрацю в справі припинення злочинів та заздалегідь дякуємо злочинцям,

– мовиться у повідомленні.

Due to the confirmed case of #COVIDー19 from community spread, SLCPD is asking all criminal activities/nefarious behavior to cease until further notice. We appreciate your anticipated cooperation in halting crime & thank criminals in advance. #SocialDistancingNow #behaveyourself pic.twitter.com/JeQnQKdXAT — SLC Police Dept. (@slcpd) March 14, 2020

Що відомо про коронавірус у США

Станом на 15 березня у Штатах зафіксували понад 3 тисячі випадків захворювання на коронавірус, 60 людей померли.

захворювання на коронавірус, 60 людей померли. З 13 березня через коронавірус США тимчасово зупинили на місяць транспортне сполучення з Європою.

Також 13 березня американський президент Дональд Трамп оголосив у США надзвичайний стан через поширення коронавірусу.

через поширення коронавірусу. З 17 березня США зупиняють транспортне сполучення з Великою Британією.



Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу