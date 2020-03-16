У США поліцейські попросили не скоювати злочинів на час пандемії коронавірусу
Поліція міста Солт-Лейк-Сіті в американському штаті Юта мило звернулася до усіх злочинків міста. Правоохоронці попросили не скоювати злочини на час пандемії коронавірусу.
Незвичне прохання поліціянти оприлюднили на сторінці поліції Солт-Лейк-Сіті у твіттері.
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Правоохоронці аргументували прохання тим, що у США збільшилася кількість хворих на коронавірус.
Департамент поліції Солт-Лейк-Сіті просить припинити всю кримінальну/злочинну діяльність до подальших вказівок. Висловлюємо вдячність за очікувану співпрацю в справі припинення злочинів та заздалегідь дякуємо злочинцям,
– мовиться у повідомленні.
Що відомо про коронавірус у США
- Станом на 15 березня у Штатах зафіксували понад 3 тисячі випадків захворювання на коронавірус, 60 людей померли.
- З 13 березня через коронавірус США тимчасово зупинили на місяць транспортне сполучення з Європою.
- Також 13 березня американський президент Дональд Трамп оголосив у США надзвичайний стан через поширення коронавірусу.
- З 17 березня США зупиняють транспортне сполучення з Великою Британією.