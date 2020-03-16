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      У США поліцейські попросили не скоювати злочинів на час пандемії коронавірусу

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      У США поліцейські мило звернулися до злочинців / The New York Times

      Поліція міста Солт-Лейк-Сіті в американському штаті Юта мило звернулася до усіх злочинків міста. Правоохоронці попросили не скоювати злочини на час пандемії коронавірусу.

      Незвичне прохання поліціянти оприлюднили на сторінці поліції Солт-Лейк-Сіті у твіттері.

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      Правоохоронці аргументували прохання тим, що у США збільшилася кількість хворих на коронавірус.

      Департамент поліції Солт-Лейк-Сіті просить припинити всю кримінальну/злочинну діяльність до подальших вказівок. Висловлюємо вдячність за очікувану співпрацю в справі припинення злочинів та заздалегідь дякуємо злочинцям,
      – мовиться у повідомленні.

      Що відомо про коронавірус у США

      • Станом на 15 березня у Штатах зафіксували понад 3 тисячі випадків захворювання на коронавірус, 60 людей померли.
      • З 13 березня через коронавірус США тимчасово зупинили на місяць транспортне сполучення з Європою.
      • Також 13 березня американський президент Дональд Трамп оголосив у США надзвичайний стан через поширення коронавірусу.
      • З 17 березня США зупиняють транспортне сполучення з Великою Британією.

      Коронавірус у цифрах
      Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

      Скільки українців хворі на коронавірус за кордоном: дані МЗС
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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Коронавірус Covid-19 Курйозні новини Кримінал Дональд Трамп Поліція Надзвичайний стан Новини США
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