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      В США полицейские попросили не совершать преступлений во время пандемии коронавируса

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      Полиция города Солт-Лейк-Сити в американском штате Юта мило обратилась ко всем преступникам города. Правоохранители попросили не совершать преступления во время пандемии коронавируса.

      Необычную просьбу полицейские обнародовали на странице полиции Солт-Лейк-Сити в твиттере.

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      Правоохранители аргументировали просьбу тем, что в США увеличилось количество больных коронавирусом.

      Департамент полиции Солт-Лейк-Сити просит прекратить всю уголовную/преступную деятельность до дальнейших указаний. Выражаем благодарность за ожидаемое сотрудничество в деле прекращения преступлений и заранее благодарим преступников,
      – говорится в сообщении.

      Что известно о коронавирусе в США

      • По состоянию на 15 марта в Штатах зафиксировали более 3 тысяч случаев заболевания коронавирусом, 60 человек умерли.
      • С 13 марта из-за коронавируса США временно остановили на месяц транспортное сообщение с Европой.
      • Также 13 марта американский президент Дональд Трамп объявил в США чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса.
      • С 17 марта США останавливают транспортное сообщение с Великобританией.

      Коронавірус у цифрахКоронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Коронавирус Covid-19 Курьезные новости Криминал Дональд Трамп Полиция Чрезвычайное положение Новости США
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