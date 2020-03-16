В США полицейские попросили не совершать преступлений во время пандемии коронавируса

Полиция города Солт-Лейк-Сити в американском штате Юта мило обратилась ко всем преступникам города. Правоохранители попросили не совершать преступления во время пандемии коронавируса.

Необычную просьбу полицейские обнародовали на странице полиции Солт-Лейк-Сити в твиттере.

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Правоохранители аргументировали просьбу тем, что в США увеличилось количество больных коронавирусом.

Департамент полиции Солт-Лейк-Сити просит прекратить всю уголовную/преступную деятельность до дальнейших указаний. Выражаем благодарность за ожидаемое сотрудничество в деле прекращения преступлений и заранее благодарим преступников,

– говорится в сообщении.

Due to the confirmed case of #COVIDー19 from community spread, SLCPD is asking all criminal activities/nefarious behavior to cease until further notice. We appreciate your anticipated cooperation in halting crime & thank criminals in advance. #SocialDistancingNow #behaveyourself pic.twitter.com/JeQnQKdXAT — SLC Police Dept. (@slcpd) March 14, 2020

Что известно о коронавирусе в США

По состоянию на 15 марта в Штатах зафиксировали более 3 тысяч случаев заболевания коронавирусом, 60 человек умерли.

С 13 марта из-за коронавируса США временно остановили на месяц транспортное сообщение с Европой.

Также 13 марта американский президент Дональд Трамп объявил в США чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса.

С 17 марта США останавливают транспортное сообщение с Великобританией.

Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала