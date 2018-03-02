Ситуация критическая: в "Укртрансгазе" заявили о сохранении низкого давления газа

ПАО "Укртрансгаз" проинформировало мониторинговую миссию Еврокомиссии о рисках для транзита природного газа в Европу, которые возникают из-за действия "Газпрома".

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"По состоянию на 14:00 ситуация обеспечение "Газпромом" давления на входе в ГТС Украины продолжает оставаться критическим – давление в магистральных газопроводах по ГИС "Суджа" составляет 50,9 кгс/см2, несмотря на контрактные обязательства в 60-65 кгс/см2", – говорится в сообщении "Укртрансгаза".

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"Несмотря на экстремальные погодные условия как в Украине, так и в странах ЕС, такие безответственные действия "Газпрома" дополнительно осложняют работу оператора ГТС Украины и искусственно создают существенные риски для бесперебойного транзита значительных объемов газа для европейских потребителей", – подчеркнули в компании.

Там также отметили, что об этом оперативно было сообщено мониторинговой миссии Европейской Комиссии.

Почему опять обострился газовый конфликт между Украиной и Россией? 28 февраля "Нафтогаз" получил решение Стокгольмского арбитража по иску к "Газпрому", согласно которому суд обязал российскую компанию выплатить "Нафтогазу" 4,63 миллиарда долларов по итогам рассмотрения двух дел. Учитывая долг украинской компании, окончательная сумма, которую должна заплатить российская сторона, составила 2,56 миллиарда долларов. На следующий день после получения решения суда, утром 1 марта, "Газпром" отказался поставлять газ в Украину.