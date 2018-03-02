15:44
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Ситуация критическая: в "Укртрансгазе" заявили о сохранении низкого давления газа

485 Читати новину українською
В
В "Укртрансгазе" заявили о сохранении низкого давления в газопроводах / Фото из открытых источников

ПАО "Укртрансгаз" проинформировало мониторинговую миссию Еврокомиссии о рисках для транзита природного газа в Европу, которые возникают из-за действия "Газпрома".

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"По состоянию на 14:00 ситуация обеспечение "Газпромом" давления на входе в ГТС Украины продолжает оставаться критическим – давление в магистральных газопроводах по ГИС "Суджа" составляет 50,9 кгс/см2, несмотря на контрактные обязательства в 60-65 кгс/см2", – говорится в сообщении "Укртрансгаза".

Читайте также: Порошенко призвал украинцев "прикрутить" отопление в домах

"Несмотря на экстремальные погодные условия как в Украине, так и в странах ЕС, такие безответственные действия "Газпрома" дополнительно осложняют работу оператора ГТС Украины и искусственно создают существенные риски для бесперебойного транзита значительных объемов газа для европейских потребителей", – подчеркнули в компании.

Там также отметили, что об этом оперативно было сообщено мониторинговой миссии Европейской Комиссии.

Почему опять обострился газовый конфликт между Украиной и Россией? 28 февраля "Нафтогаз" получил решение Стокгольмского арбитража по иску к "Газпрому", согласно которому суд обязал российскую компанию выплатить "Нафтогазу" 4,63 миллиарда долларов по итогам рассмотрения двух дел. Учитывая долг украинской компании, окончательная сумма, которую должна заплатить российская сторона, составила 2,56 миллиарда долларов. На следующий день после получения решения суда, утром 1 марта, "Газпром" отказался поставлять газ в Украину.

Теги: Украина – Россия Новости Украины Газовый конфликт Газпром Энергетика Еврокомиссия
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 2 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
В Китае открыли самый высокий стеклянный мост: захватывающие фото
сегодня, 15:11 В Китае открыли самый высокий стеклянный мост: захватывающие фото
201
Тимошенко больна, – нардеп Власенко
сегодня, 13:58 Тимошенко больна, – нардеп Власенко
917
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук