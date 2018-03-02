Ситуація критична: в "Укртрансгазі" заявили про збереження низького тиску газу

ПАТ "Укртрансгаз" поінформувало моніторингову місію Єврокомісії про ризики для транзиту природного газу в Європу, що виникають через дії "Газпрому".

Про це повідомила прес-служба компанії.

"Станом на 14:00 ситуація із забезпечення "Газпромом" тиску на вході в ГТС України продовжує залишатись критичною – тиск у магістральних газопроводах на ГВС "Суджа" становить 50,9 кгс/см2, попри контрактні зобов`язання у 60-65 кгс/см2", – мовиться у повідомленні "Укртрансгазу".

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"Зважаючи на екстремальні погодні умови як в Україні, так і в країнах ЄС, такі безвідповідальні дії "Газпрому" додатково ускладнюють роботу оператора ГТС України та штучно створюють суттєві ризики для безперебійного транзиту значних обсягів газу для європейських споживачів", – наголосили в компанії.

Там також зазначили, що про це оперативно було повідомлено моніторинговій місії Європейської Комісії.

Чому знову загострився газовий конфлікт між Україною та Росією? 28 лютого "Нафтогаз" отримав рішення Стокгольмського арбітражу за позовом до "Газпрому", згідно з яким суд зобов'язав російську компанію виплатити "Нафтогазу" 4,63 мільярда доларів за підсумком розгляду двох справ. Враховуючи борг української компанії, остаточна сума, яку має сплатити російська сторона, склала 2,56 мільярда доларів. Наступного дня після отримання рішення суду, вранці 1 березня, "Газпром" відмовився поставляти газ в Україну.