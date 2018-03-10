Ситуация на Донбассе: 1 украинский боец получил ранение

В субботу, 10 марта, боевики на Донбассе трижды обстреляли укрепления украинских военных. Вследствие обстрелов 1 украинский боец получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что военнослужащий доставлен в военно-медицинского госпиталя. Ему оказана необходимая медицинская помощь.

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В штабе уточнили, что на Луганском направлении боевики из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли опорные позиции украинских военных в районе населенных пунктов Новгородское и Малиновое.

Между тем в Донецкой области оккупанты из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли украинские опорные пункты вблизи Водяного.