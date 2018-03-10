Ситуація на Донбасі: 1 український боєць зазнав поранення
В суботу, 10 березня, бойовики на Донбасі тричі обстріляли укріплення українських військових. Внаслідок обстрілів 1 український боєць отримав поранення.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
Зазначається, що військовослужбовця доправлено до військово-медичного госпіталю. Йому надано необхідну медичну допомогу.
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У штабі уточнили, що на Луганському напрямку бойовики з гранатометів та стрілецької зброї обстріляли опорні позиції українських військових у районі населених пунктів Новгородське та Малинове.
Тим часом на Донеччині окупанти з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли українські опорні пункти поблизу Водяного.
Джерело: 24 Канал
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