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Ситуация на Донбассе: боевики бьют из гранатометов, одного украинского защитника ранили

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На Донбассе ранили одного украинского защитника
На Донбассе ранили одного украинского защитника / Фото из открытых источников

За прошедшие сутки, 29 июля, противник 30 раз открывал огонь по позициям войск Вооруженных Сил Украины. Запрещенное минскими договоренностями вооружение не применялось.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

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Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Южного, Новгородского, Опросного, Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки, Новоселовки, Лебединского, Гнутова, Широкина, Павлополя и Водяного,
– говорится в сообщении военных.

За минувшие сутки в ходе боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения. По данным разведки двух оккупантов ранены.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 8 раз открывали огонь по позициям украинских защитников возле Крымского, Майского, Светлодарска, Опросного, Марьинки и Павлополя.

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил
Источник: 24 Канал
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