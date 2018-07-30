Ситуация на Донбассе: боевики бьют из гранатометов, одного украинского защитника ранили
За прошедшие сутки, 29 июля, противник 30 раз открывал огонь по позициям войск Вооруженных Сил Украины. Запрещенное минскими договоренностями вооружение не применялось.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
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Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Южного, Новгородского, Опросного, Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки, Новоселовки, Лебединского, Гнутова, Широкина, Павлополя и Водяного,
– говорится в сообщении военных.
За минувшие сутки в ходе боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения. По данным разведки двух оккупантов ранены.
В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 8 раз открывали огонь по позициям украинских защитников возле Крымского, Майского, Светлодарска, Опросного, Марьинки и Павлополя.